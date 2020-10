De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 42

De Google Play Store wordt constant aangevuld met nieuwe apps en games. Die zijn zeker niet allemaal even interessant. Android Planet heeft de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor jou verzameld.

1. Google Assistent

Google Assistent wordt alsmaar slimmer en slimmer. Dat komt omdat er regelmatig updates worden uitgebracht voor de persoonlijke butler. Zo ook deze week, want de assistent kan nu liedjes herkennen door een melodie te fluiten of neuriën. Handig voor als je niks weet van de songtekst of eventuele artiest.

Je activeert de functie op je smartphone door het commando: “He Google? Welk nummer is dit?”, waarna je zo’n tien tot vijftien seconden moet fluiten of neuriën. Vervolgens toont het persoonlijke hulpje drie suggesties uit de database van duizenden nummers. Als je op een van die suggesties klikt, krijg je allerlei extra info te zien.

→ Download Google Assistent in de Play Store (gratis)

2. Girabox

Girabox is een nieuwe minimalistische puzzelgame van ontwikkelaar Crescent Moon Games. Een game-maker die bekend staat om zijn aparte grafische stijl. Door het level constant te draaien kun je een blokje verschuiven of laten vallen. Zo loods je ‘m naar het eindpunt. Net zoals veel spellen begint het makkelijk, maar worden levels steeds lastiger. Daarbij blijft de minimalistische look hetzelfde, waardoor je eindeloos kunt blijven tuimelen. Check ook onderstaande trailer, waardoor je direct een goed beeld krijgt van het spel.

→ Download Girabox in de Play Store (1,99 euro)

3. NPO Luister

De NPO Luister-app laat je genieten van tientallen podcasts van de Nederlandse Publieke Omroep. Zo is er altijd wel een onderwerp te vinden dat jou kan bekoren en waarover je direct kunt luisteren. Ook kun je podcasts downloaden, zodat je er onderweg van kunt genieten of op plekken waar je even geen internet hebt.

Via NPO Luister krijg je ook aanbevelingen op basis van podcast waar je eerder naar hebt geluisterd. Naast podcasts kun je live luisteren naar verschillende radiozenders. Daarbij gaat het uiteraard om de zenders van de NPO zelf: NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5 en FunX.

→ Download NPO Luister in de Play Store (gratis)

4. Facebook Messenger

Facebook Messenger heeft een update ondergaan en een nieuw en fris logo gekregen, wat moet zorgen voor meer eenheid tussen gebruikers van Facebook en Instagram. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende nieuwe thema’s voor de chats, waardoor alles er net wat frisser uitziet. Ook zijn er selfiestickers te maken en kun je de ‘verdwijnmodus’ gebruiken. Daarmee stel je in dat berichten na een bepaalde tijd uit het chatgesprek verdwijnen.

→ Download Facebook Messenger in de Play Store (gratis)