De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #42 2021)

Je eigen stad bouwen, even wat suiker scoren en hoeveel zijn jouw Facebook-berichten of tweets waard? Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

Lees verder na de advertentie.

1. Townscaper

Wil je even helemaal tot rust komen? Probeer dan Townscaper eens. In deze game bouw je schilderachtige steden in mediterraanse stijl. Denk aan kronkelige straatjes, huizen met felle kleuren en sierlijke kathedralen. In tegenstelling tot vrijwel alle andere Android-games, zitten er geen levels in Townscaper.

Je begint daarom met een blanco canvas. Vervolgens tik je op het scherm om te beginnen met bouwen. Dat doe je simpelweg zo vaak als je wil, waarna de stad laagje voor laagje wordt uitgebreid. Wanneer je de geavanceerde instellingen van het spel induikt, kom je ook een gridsysteem tegen. Op die manier kun je de stad iets geordender opbouwen.

Townscaper Raw Fury 9,6 (133 reviews) € 4,99 via Google Play via Google Play

2. Sugar Game

Bart Bonte is terug. De Belgische game-ontwikkelaar staat bekend om zijn kleurrijke puzzelgames, maar de nieuwe titel Sugar Game pakt het iets anders aan. In deze game ben je namelijk niet zozeer aan het puzzelen, maar bezig met het vullen van je suikerkopje. Het doel is simpel: hoe meer suiker, hoe beter.

Maar, er zit natuurlijk wel uitdaging in het spel. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt om het suiker in je kopje te krijgen. Sugar Game is daarmee een fijne, onderhoudende game om even te relaxen. Het spel is gratis speelbaar, maar je krijgt dan wel advertenties te zien. Deze reclames koop je voor 1,99 euro af.

sugar game Bart Bonte 9,6 (176 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. OpenSea

Je hebt vast weleens van Non-Fungible Tokens (NFT’s) gehoord. Het komt erop dat je eigenaarschap kunt koppelen aan digitale objecten, zoals een foto. NFT’s breken record op record: mensen hebben miljoenen over om eigenaar te worden van een afbeelding, tweet of digitaal kunstwerk.

OpenSea is een van de grootste en bekendste platformen waar NFT’s verhandeld worden, en is nu ook als app verkrijgbaar. Hiermee kun je onder meer over de digitale matjesmarkt struinen en in de gaten houden wat er allemaal verkrijgbaar is. Ook kun je checken hoe (niet) populair bepaalde NFT’s zijn.

OpenSea: NFT marketplace OpenSea 9,2 (2.220 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Tesla Force

Zo rustgevend en sereen als Sugar Game en Townscaper zijn, zo chaotisch is Tesla Force. In deze game ben je namelijk bezig met het vermorzelen van monsters. Hoe? Dat mag je zelf bepalen. Tesla Force zit boordevol energiewapens om je vijanden een kopje kleiner mee te maken. Hoe meer je speelt, hoe betere wapens je tegenkomt.

Je speelt de game vanuit een helikopterperspectief. Eén duim gebruik je dus om door levels te bewegen, de andere duim is er om te schieten. Over levels gesproken: die zijn in Tesla Force geheel willekeurig. De kans dat je twee keer hetzelfde level speelt is dus ontzettend klein en in theorie kun je oneindig doorgaan.

Tesla Force 10tons Ltd 7,2 (8 reviews) € 5,99 via Google Play via Google Play

Op zoek naar meer apps en games? Check de eerdere edities: