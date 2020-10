Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Dead Cells

Een van onze favoriete games van de afgelopen tijd heeft een gigantische update gekregen. De zogeheten Legacy Update voor Dead Cells voegt niet alleen nieuwe vijanden, wapens, vaardigheden en mutaties toe, maar maakt de game ook pittiger. Het beste is nog wel dat de update gratis is, maar je moet natuurlijk wel de originele game hebben aangeschaft.

Dead Cells is een ontzettend populaire Castlevania-achtige game die afgelopen zomer de overstap van Windows naar Android maakte. In het spel maak je hordes vijanden een kopje kleiner, speur je naar nieuwe wapens en werk je toe naar het verslaan van eindbazen. Dead Cells is een typisch voorbeeld van een spel dat je makkelijk onder de knie krijgt, maar uitdagend genoeg is om te blijven spelen.

→ Download Dead Cells in de Play Store (8,99 euro)

2. Dropbox

In navolging van vrijwel al haar concurrenten heeft ook Dropbox een familie-abonnement aangekondigd. Hiermee kunnen gezinnen online bestanden met elkaar opslaan en delen. Alle accounts die onder het familie-account vallen krijgen bij elkaar 2TB aan opslagruimte. Via de gezamenlijke Gezinsruimte kunnen bestanden met elkaar gedeeld worden.

Het Dropbox familie-abonnement kost 16,99 euro per maand wanneer je in een keer vooruitbetaalt voor een jaar toegang. Anders ben je 19,99 euro per maand kwijt. Je kunt maximaal zes mensen aan één Gezinsruimte toevoegen. Dropbox kun je op vrijwel alle platformen gebruiken, zoals Android en Windows, waardoor je je bestanden altijd bij de hand hebt.

→ Download Dropbox in de Play Store (gratis, maar betalen voor familie-abonnement)

3. Spooky Squashers

Halloween staat weer voor de deur, maar dit jaar wordt het feest waarschijnlijk een stuk minder uitbundig gevierd dan vorige edities. Om toch iets van de feestvreugde mee te pikken kun je bijvoorbeeld Spooky Squashers oppakken. Deze game komt in aanmerking voor de meest toepasselijke titel van het jaar, want het spel combineert squash met spoken.

Je neemt het in Spooky Squashers namelijk op tegen een horde geesten en spoken, met één plottwist. De spelarena is een squashveld. Je moet dus goed letten op jouw positie en die van je vijanden. Bovendien moet je tactisch omgaan met de muren, want de bal kan natuurlijk terugkaatsen. Spooky Squashers is allesbehalve een inhoudelijke game, maar wel leuk voor tussendoor.

→ Download Spooky Squashers in de Play Store (gratis)

4. Facebook Dating

Sinds deze week kun je ook via Facebook de liefde vinden. Het sociale netwerk heeft namelijk Dating gelanceerd, een volwaardig alternatief voor bijvoorbeeld Tinder. In basis doet Facebook Dating hetzelfde als andere cupido-apps, maar met wat unieke kenmerken. De Facebook-dienst kijkt bijvoorbeeld met name naar overeenkomstige interesses, hobby’s, groepen en evenementen.

Vervolgens worden potentiële matches aan je voorgesteld. Wanneer jullie elkaar leuk vinden kun je met elkaar chatten en (video)bellen. Bovendien kun je dankzij de Secret Crush-functie aangeven op welke Insta-volgers en Facebook-vrienden je stiekem een oogje hebt. Vindt diegene jou ook leuk? Dan geeft Facebook Dating je een seintje en staat niets de opbloeiende liefde nog in de weg.

→ Download Facebook in de Play Store (gratis)

5. FAR: Lone Sails

“The show must go on“. Zo kunnen we de nieuwe game FAR: Lone Sails het best omschrijven. In dit spel heb je een hele simpele taak: zorgen dat je voertuig blijft rijden. Dat is nog een flinke uitdaging, want de setting leent zich hier allerminst voor. FAR speelt zich namelijk af in een post-apocalyptische wereld waarin grondstoffen schaars zijn.

In het spel ben je dus vooral bezig met het speuren naar mogelijk interessante uitbreidingen voor je schip op wielen. Ondertussen zie je het landschap veranderen, kom je meer te weten over de flink toegetakelde wereld en spreek je overlevenden. Bovendien is de game prachtig vormgegeven.

→ Download FAR: Lone Sails in de Play Store (4,99 euro)