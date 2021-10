De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #43 2021)

Ben jij een goede detective? Of kom je beter uit de verf als een ietwat vadsige ninja? Dat en nog veel meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Kathy Rain: Director’s Cut

Ben je gek op detectives en whodunnit-films? Dan moet je de game Kathy Rain eens proberen. Dit spel kwam voor het eerst in 2016 uit, maar afgelopen week verscheen de Director’s Cut. In deze uitgebreide versie kun je genieten van meer puzzels, een langere verhaallijn, betere grafische prestaties en nog veel meer. Leuk feitje: dit spel is van dezelfde makers als Townscaper, de fantastische stedenbouwgame die we vorige week bespraken.

Kathy Rain is een zogeheten point & click-game. Je bestuurt Kathy dus door ergens op het beeldscherm van je smartphone te tikken. De bediening staat echter niet centraal, want het spel draait om het verhaal. Je kruipt namelijk in de huid van Kathy, een studente journalistiek die de vreemde dood van haar opa onderzoekt. Weet jij dit mysterie te kraken?

Kathy Rain: Director's Cut Raw Fury € 4,99 via Google Play via Google Play

2. Instapark

Met concurrenten als Parkmobile en Yellowbrick moet je anno 2021 van goede huizen komen om indruk te maken als parkeer-app. De nieuwe app Instapark doet een poging door in te zetten op betaalgemak en privacy. Je kunt je parkeerkosten namelijk geheel anoniem aftikken met een Tikkie, de bekende betaal-app.

Bijn Instapark betaal je vooraf voor je parkeerkosten. Je moet dus van tevoren opgeven hoe lang je denkt te parkeren. Gelukkig kun je wel geld terugkrijgen wanneer je sneller wegrijdt dan je vooraf had ingeschat. Per transactie tik je trouwens 15 cent aan administratiekosten af, want ook bij Instapark moet er brood op de plank komen.

Instapark Develobi B.V. 10 (5 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Ninja Chowdown

Ninja Chowdown is een vermakelijke runner in retrostijl. In dit type games beweegt het karakter automatisch vooruit. Jij moet ervoor zorgen dat je tijdig van baan wisselt en vijanden ontwijkt (of een kopje kleiner maakt). Omdat je in de huid van een zwaarlijvige ninja kruipt, vandaar ook de naam, kun je natuurlijk ook werpsterren afvuren.

De game lijkt simpel, maar schijn bedriegt. Er zitten in toaal 37 levels in het spel en deze allemaal te doorlopen, moet je ontzettend goed kunnen timen en bijvoorbeeld op tijd van baan wisselen. Ninja Chowdown is namelijk ontzettend chaotisch, helemaal wanneer je wat verderop in het spel komt.

Ninja Chowdown Abylight Studios 9,4 (43 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. HERE WeGo

Wat ons betreft is HERE WeGo een van de beste alternatieven voor Google Maps. Deze app, die ooit door Nokia is gemaakt maar inmiddels op eigen benen staat, is afgelopen week flink geüpdatet. Vooral het uiterlijk is onder handen genomen. Het design is moderner geworden met lekker frisse kleuren.

Verder zijn er enkele functies bijgekomen. HERE gaat je bijvoorbeeld tijdig waarschuwen op het moment dat er een ongeluk is gebeurd op jouw route. Verder laat de app in sommige Europese landen nu brandstofprijzen zien, maar nog niet in Nederland. Tot die tijd kun je gelukkig met andere apps goedkoop tanken.

HERE WeGo Maps & Navigation HERE Apps LLC 7,8 (490.815 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

