De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #44 2021)

Een nieuw soort Pokémon GO, makkelijk Turks brood bestellen en gamen op Netflix. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie.

1. Didiyo

Bestellen bij de lokale Turkse bakkerij, Surinamer of Poolse supermarkt: het kan met Didiyo. Deze app zorgt ervoor dat je producten van de lokale etnische supermarkt thuisbezorgd krijgt. De app rolt eerst in Eindhoven uit, maar daarna volgen Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg en Rotterdam.

Bij Didiyo kun je bijvoorbeeld Turkse broden, Surinaamse bakkeljauw en Poolse worst bestellen. Op moment van schrijven kun je kiezen uit zo’n 3500 producten. Na het afrekenen van je winkelmandje kies je een bezorgtijdslot (van rond de twee uur). Het thuisbezorgen kost minstens 2,95 euro.

Didiyo Real Apps B.V. Gratis via Google Play via Google Play

2. Pikmin Bloom

Ben je een fan van Pokémon GO? Dan is Pikmin Bloom misschien wel iets voor jou. Deze game is door de mensen achter Pokémon GO gemaakt. Wanneer je dit spel hebt gespeeld voelt Pikmin Bloom als een warm bad. Net als in Pokémon is het namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk wezentjes te vangen.

De kleurrijke Pikmin zitten in de echte wereld verstopt en je moet ze vangen met je smartphone. Je komt bijvoorbeeld Pikmin tegen in jouw straat, bij je sportclub en in de natuur. De game moedigt spelers aan om er in de ‘echte wereld’ op uit te trekken. Hoe meer kleurrijke wezentjes je vangt, hoe hoger level je krijgt.

Pikmin Bloom Niantic, Inc. 6 (4.494 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Netflix

Bij Netflixen denk je over een paar jaar niet alleen meer aan films en series. De streamingdienst heeft nu namelijk ook games. Deze kun je gewoon op je Android-telefoon of -tablet spelen. Hier betaal je niets extra’s voor: de games zitten bij je Netflix-pakket inbegrepen.

De meeste Netflix-games zijn gebaseerd op bestaande titels. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3. Ook games als Shooting Hoops en Card Blast zijn nu te spelen. Het aanbod valt vooralsnog een beetje tegen, maar Netflix belooft de komende tijd meer titels toe te voegen.

Netflix Netflix, Inc. 8,6 (12.242.436 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Amnestic Spirits

Hecht jij meer waarde aan gameplay dan hoe het spel eruitziet? Probeer dan Amnestic Spirits eens. Dit spel heeft niet de allerbeste graphics, maar wel hele uitdagende gameplay. Amnestic Spirits is een rpg. Je bent dus bezig met het verslaan van vijanden en het sterker maken van jouw personage (die Carna heet).

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de tegenstanders zijn behoorlijk pittig. Je moet dus goed over je aanvallen nadenken en bijvoorbeeld een combinatie van wapens (zoals pijl & boog en magie) gebruiken om ze een kopje kleiner te maken. Amnestic Spirits kost 3,99 euro.

Amnesic spirits Yellowlightgames 9,4 (7 reviews) € 3,99 via Google Play via Google Play

5. Chroma Galaxy

Je hebt nooit teveel goede smartphonewallpapers. Een hele fijne app voor het vinden van nieuwe telefoonachtergronden is Chroma Galaxy. Deze app beschikt in totaal over meer dan 250 waanzinnig mooie wallpapers. Chroma Galaxy is gemaakt door Roman de Giuli, een YouTuber die kunstvideo’s maakt.

Deze artistieke touch kom je ook in de app tegen. De achtergronden zijn namelijk ontzettend fraai. De gratis versie van Chroma Galaxy geeft je toegang tot 30 wallpapers. Wil je meer achtergronden downloaden? Dan moet je de portemonnee trekken (2,99 euro).

Chroma Galaxy Live Wallpapers Roman De Giuli 8 (116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Op zoek naar meer apps?