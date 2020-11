Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echter niet te proberen. In dit overzicht verzamelen we daarom alleen de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Space Marshals 3

Er is afgelopen week een nieuwe versie in de populaire Space Marshals-serie verschenen. We zijn inmiddels bij deel 3 aanbeland en ook hierin moet je je op een tactische manier langs hordes vijanden werken. Je neemt hierbij een vogelperspectief aan omdat je de levels van bovenaf ziet.

Dit zorgt voor een uniek soort spelervaring waarbij je vooral slim moet omspringen met je omgeving. Door bijvoorbeeld achter een muur te bukken ben je onzichtbaar voor tegenstanders. Vervolgens kun je vijanden flankeren en geruisloos door levels kruipen. Het is uiteraard ook mogelijk om je als een ware Rambo door levels heen te schieten, al maak je het jezelf dan wel lastig: aan jou de keus.

→ Download Space Marshals 3 in de Play Store (4,99 euro)

2. WhatsApp

Staat je telefoon vol met via WhatsApp doorgestuurde foto’s, memes en video’s? Je bent niet de enige. De populaire chat-app heeft deze week een functie toegevoegd waarmee je deze mediabestanden met een paar tikken kunt verwijderen. Dat is handig, want op die manier maak je een hoop opslagcapaciteit vrij.

Je vindt de nieuwe functie in het instellingenscherm van WhatsApp. Ga vervolgens naar ‘Data- en opslaggebruik’ en kies ‘Opslag beheren’. Hier geeft WhatsApp aan welke mediabestanden de meeste opslagruimte innemen. Vervolgens kun jij zelf filteren welke foto’s en filmpjes je (niet) wil verwijderen. Verder heeft WhatsApp sinds deze verdwijnende berichten, al ziet nog niet iedereen deze optie.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

3. Samorost 2

Fervente pc-gamers zijn misschien wel bekend met de Samorost-serie. In deze games kruipen spelers in de rol van een ruimte reizende gnoom, oftewel kabouter. Lange tijd was alleen het derde deel uit de serie verkrijgbaar voor Android, maar sinds afgelopen week kunnen op ons prachtige platform ook aan de slag met deel twee.

Samorost 2 is een zogeheten ‘click & point’-game. Je bestuurt het speelbare karakter dus door op het scherm te tikken. Op die manier kun je de kabouter bijvoorbeeld in een ruimteschip laten stappen of een deur openen. De graphics zijn overigens helemaal opgepoetst waardoor Samorost 2 prachtig oogt. Wel is het zo dat de vormgeving je moet liggen.

→ Download Samorost 2 in de Play Store (2,99 euro)