De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #45 2021)

Makkelijk je eigen boerderij beginnen, skateboarden zonder te vallen en een nieuw soort Zelda-game. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. FarmVille

FarmVille: wie kent het niet? In deze familievriendelijke game sta je aan het roer van een boerderij. Bijna tien jaar nadat deel 2 uitkwam, kunnen fans sinds afgelopen week aan de slag met FarmVille 3. Het nieuwste deel lijkt behoorlijk op zijn voorgangers, met een groot verschil. Je kunt voortaan namelijk dieren fokken.

Wanneer je dus twee dieren van dezelfde soort bij elkaar zet, heb je kans op veulens of biggen. Afgezien van deze toevoeging ben je in FarmVille 3 vooral met de welbekende taken bezig. Je geeft planten water, dieren te eten en zorgt ervoor dat de boerderij op rolletjes loopt. Omdat het spel in principe gratis is, wordt je er regelmatig aan herinnerd dat je in-app aankopen kunt doen.

FarmVille 3 - Animals Zynga 8,6 (41.333 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Sparklite

Zelda-fans opgelet. Sinds deze week kun je Sparklite downloaden. Deze avonturen-game lijkt behoorlijk op Zelda. Niet alleen de grafische stijl komt overeen, maar ook de gameplay. Je bent in Sparklite namelijk niet alleen bezig met het verslaan van vijanden, maar ook met het oplossen van puzzels.

Dat is trouwens makkelijker gezegd dan gedaan, want de moeilijkheidsgraad van het spel is best pittig. De vijanden zijn in het begin makkelijk te verslaan, maar later in Sparklite moet je echt aan de bak om eindbazen een kopje kleiner te maken. Tijdelijk kost de game 4,99 euro, 30 procent goedkoper dan normaal.

Sparklite Playdigious 8,4 (2.578 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. FoodFirst

Voor je het goed en wel doorhebt zitten we alweer in 2022. Ben je van plan volgend jaar gezonder te gaan eten? Daar kun je nu alvast mee beginnen, bijvoorbeeld door FoodFirst te downloaden. Deze app is ontwikkeld door Albert Heijn en probeert jou gezonder te laten leven, onder meer door beter te eten en drinken.

Drink je bijvoorbeeld veel frisdrank? Dan kun je een challenge aangaan om minder suiker te drinken. Vervolgens schotelt de app je alternatieve drankjes voor. De challenges en recepten in FoodFirst zijn in samenwerking met voedingsexperts en coaches ontwikkeld. Het is jammer dat er momenteel nog geen optie is om bijvoorbeeld alleen vegetarische recepten (of challenges) met de app aan te gaan, maar verder is FoodFirst een leuke app om eens mee te spelen.

FoodFirst Leefstijlcoach met gezondheid challenges Albert Heijn 6 (55 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. The Ramp

The Ramp kwam een paar jaar geleden al voor de pc uit en is nu gelukkig ook beschikbaar op Android. In dit spel ken je geen angst, want je stapt direct op een skateboard om allerlei trucs uit te halen. Je bestuurt de skater door met je duim te bewegen en dit werkt verrassend goed.

Mocht je het willen, kun je ook een controller aansluiten. Het leuke aan The Ramp is dat het spel puur en alleen om plezier draait. Er zijn geen missies die je moet voltooien en scores worden niet bijgehouden. Het eerste level kun je gratis spelen, maar daarna moet je de volledige versie aanschaffen.

The Ramp Crescent Moon Games 7,2 (29 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

