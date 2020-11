De Play Store staat nooit stil. Aan de lopende band duiken nieuwe apps op, maar de meesten zijn het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt de redactie van Android Planet daarom het kaf van het koren. Dit zijn wat ons betreft de beste Android-apps, -updates en -games van afgelopen week.

1. NOVA

Nationale Nederlanden heeft afgelopen week een digitaal huishoudboekje uitgebracht: NOVA. Deze app helpt bij het aanbrengen van overzicht in je portemonnee. NOVA weet dankzij de koppeling met je bank hoeveel geld er binnenkomt, waar het heengaat en hoeveel je nog kunt uitgeven zonder in de financiële problemen te komen.

Het werkt heel simpel. Je koppelt NOVA aan je betaalrekening waarna de app in- en uitgaande transacties binnenhaalt. Ook stopt hij ze direct in een bepaald hokje, zoals huur of boodschappen. Vervolgens kun jij in de app zien waar je geld naar toegaat. NOVA werkt met iedere Nederlandse betaalrekening samen: je hoeft dus geen klant bij Nationale Nederlanden te zijn om de app te gebruiken.

NOVA Nationale-Nederlanden 4,4 (21 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Fruit Ninja 2

Had je rond 2010 al een smartphone? Grote kans dat je dan flink wat uurtjes hebt doorgebracht met Fruit Ninja, een van de eerste games die de mogelijkheden van een smartphone met touchscreen ten volste benutte. Wanneer je zin hebt in wat nostalgie hebben we goed nieuws voor je, want de makers hebben afgelopen week een deel twee in de Play Store gezet.

Fruit Ninja 2 is niet fundamenteel anders dan het eerste deel. Je bent nog steeds volop in de weer met het zo snel mogelijk snijden van fruit door als een dolle over het scherm van je smartphone te vegen. Wel hebben de makers de game grafisch opgepoetst en bijvoorbeeld een multiplayer toegevoegd. Zodoende kun je het online opnemen tegen andere fruitninja’s van over de hele wereld.

Fruit Ninja 2 - Fun Action Games Halfbrick Studios 7,8 (1385 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. WhatsApp

Nederlands populairste chat-app heeft er afgelopen week een langverwachte functie bijgekregen: verdwijnende berichten. Zodra je deze functie aanzet verdwijnt het bericht dat je gaat sturen binnen zeven dagen automatisch van jullie telefoons. Vanaf dat moment kan het berichtje dus niet meer teruggehaald worden.

Je gebruikt de nieuwe functie door een chatgesprek in WhatsApp te openen en vervolgens op de naam van diegene te tikken. Scrol vervolgens naar beneden en kies ‘Berichten met vervaldatum’. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm om de berichten automatisch te laten verdwijnen. Pas natuurlijk wel altijd op met wat je online naar elkaar verstuurt: de ander kan natuurlijk nog wel screenshots van (pikante) berichten maken.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 8,6 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Tera: Endless War

Tera is een klassieke strategiegame waarin het draait om het verslaan van de tegenstander. Dat doe je door jouw troepen op een tactische manier over het speelveld te leiden, dat overigens uit hexagon-vormen bestaat. Onderwijl moet je je eigen koninkrijk blijven onderhouden en het liefs sterker maken door bijvoorbeeld vijandige steden over te nemen.

Je kruipt in Tera: Endless War dus eigenlijk in de rol van een commandant. Troepen volgen jouw commando’s blindelings op, dus het is verstandig om aanvallen goed te overdenken. Verder kun je bepaalde krachtige poppetjes, de zogeheten Helden van Tera, inzetten om de strijd voor je te winnen. Deze karakters zijn veel sterker dan de normale soldaatjes.