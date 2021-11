De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #46 2021)

Kun jij van 99 andere spelers winnen? Of ben je meer van de sfeervolle puzzelgames? Dat en meer in dit overzicht van de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. PUBG: New State

Je kon er deze week niet omheen. Er is een nieuw deel in de PUBG-reeks uitgekomen: New State. In basis doet dit spel hetzelfde als eerdere delen. Je wordt samen met 99 andere spelers in een wereld losgelaten waarna je ervoor moet zorgen dat jij als laatste overblijft. Het is ieder voor zich en het alsmaar kleiner wordende speelveld zorgt voor een hoop chaotische situaties.

New State is geen volledig nieuwe game, al ziet het spel er wel een stuk beter uit. Jammer genoeg is het niet mogelijk om met een controller te spelen. Daartegenover siert het de ontwikkelaars wel dat de in-app aankopen enkel cosmetisch zijn. Met andere woorden: je kunt niet betalen om bijvoorbeeld betere wapens te krijgen. Omdat het spel inmiddels al meer dan tien miljoen keer gedownload is, kan het pittig zijn om direct verbinding met de servers te maken.

PUBG: NEW STATE KRAFTON, Inc. 8,2 (974.830 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. HeyPal

Het is nooit verkeerd om een woordje over de grens te kunnen spreken. De nieuwe app HeyPal helpt je hierbij. Nadat je bent aangemeld wordt je gekoppeld aan een native speaker van een taal naar keuze. Wanneer jij bijvoorbeeld graag Spaans wil leren, krijg je een connectie met iemand die de taal machtig is.

Vervolgens kun je allerlei taalvragen stellen. HeyPal is daarmee een soort kruising van WhatsApp en Duolingo. Er zit een ingebouwde vertaler in de app waardoor je kunt oefenen. Verder zijn er allerlei taalgemeenschappen in HeyPal actief. Op die manier kun je je aansluiten bij anderen die Frans, Italiaans, Spaans of een andere taal willen leren.

Language Exchange - HeyPal Nebula Software Corp 6,8 (95 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Moncage

Wie gek is op verhalende puzzelgames moet zeker Moncage spelen. Deze game speelt zich af in een kubus die je kunt roteren. Iedere zijde van de kubus vertelt een andere verhaallijn en aan jou de taak om hierin de juiste volgorde te vinden. Onderstaande trailer maakt een hoop duidelijk.

Niet alleen de raadsels zitten heel goed in elkaar, ook het design van Moncage is ijzersterk. De game heeft een fraaie cartoonachtige vormgeving waardoor het soms net is alsof je naar een film zit te kijken. De raadsels in Moncage zijn overigens behoorlijk pittig. Gelukkig zijn her en der hints verstopt om je op weg te helpen.

Moncage X.D. Network 9 (17 reviews) € 4,99 via Google Play via Google Play

4. Football Manager 2022

Nederland telt inmiddels 17 miljoen bondcoaches: ben jij er een van? In de nieuwe Football Manager voeg je de daad bij het woord en laat je zien hoe goed jij als trainer bent. Nieuw dit keer is dat je heel snel kunt beginnen met het ‘spelen’ van een wedstrijd. Aan het begin van een match staan er namelijk allerlei standaardtactieken klaar zodat je direct aan de bak kunt.

Afgezien daarvan is er eigenlijk maar weinig veranderd. Je kruipt in de huid van een voetbalcoach die haar of zijn club zo snel mogelijk naar de top moet brengen. Dat doe je door spelers fit te krijgen, slimme tactieken te maken en waar nodig strategische wissels door te voeren. Football Manager 2022 kost 9,99 euro en zit gewoon weer heel goed in elkaar.

Football Manager 2022 Mobile SEGA 9 (4.543 reviews) € 9,99 via Google Play via Google Play

5. Spotify

Je kunt je nu abonneren op betaalde podcasts in Spotify. Op die manier krijg je toegang tot bonusafleveringen of andere extra’s van je favoriete podcasts. Het podcastabonnement ging afgelopen week in Nederland van start en vooralsnog doen er drie shows mee.

Podcastmakers kunnen zelf de prijzen voor hun (maandelijkse) abonnementen bepalen. De prijzen hiervan variëren tussen de 0,99 en 3,99 euro. Je kunt je via de app van Spotify abonneren op een betaalde podcast. Betaalde afleveringen zijn overigens herkenbaar aan het “Betaald’-labeltje.

Spotify: Music and Podcasts Spotify AB 8,8 (24.135.595 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

