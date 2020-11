De Play Store staat nooit stil. Aan de lopende band duiken nieuwe apps op, maar de meesten zijn het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt de redactie van Android Planet daarom het kaf van het koren. Dit zijn wat ons betreft de beste Android-apps, -updates en -games van afgelopen week.

1. Twitter

Heb je Twitter? Dan is alle commotie rondom de afgelopen week geïntroduceerde fleets je ongetwijfeld opgevallen. Fleets zijn tweets die 24 uur lang online staan. Daarna verdwijnen de berichtjes naar de eeuwige jachtvelden. Komt dit je bekend voor? Dat kan kloppen, want het lijkt behoorlijk op de Story-functie van Instagram (die het weer van Snapchat heeft).

De meningen over fleets zijn behoorlijk verdeeld. De een vindt het een fijne manier om nét iets gewaagdere berichten te plaatsen; ze verdwijnen immers toch. De ander stoort zich vooral aan de balk die voortaan bovenaan je Twitter-tijdlijn staat. Daarover gesproken: er is geen manier om de fleets te blokkeren.

Twitter Twitter, Inc. 8,6 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The First Tree

In The First Tree volg je niet één, maar twee verhaallijnen. Op een bepaald moment kruisen deze elkaar, maar daar laten we het bij. De ontknoping wil je immers zelf beleven. Wel kunnen we mededelen dat het eerste verhaal draait om een vos die haar vermiste familie probeert te zoeken. Het andere verhaal gaat over een jongen die zijn vader in Alaska op het spoor is.

De game valt vooral op dankzij de visuele stijl. The First Tree is prachtig vormgegeven en kenmerkt zich door mooie lichteffecten en felle kleuren. De gameplay bestaat vooral uit klimmen, klauteren en puzzels oplossen. In tegenstelling tot de meeste games hoef je in The First Tree geen tegenstanders te verslaan: de game draait puur om het verhaal.

The First Tree David Wehle, LLC 9,6 (23 reviews) € 4,99 via Google Play via Google Play

3. Google Pay

Het heeft even mogen duren, maar Google Pay is eindelijk in Nederland beschikbaar. Tenminste, als je klant bent bij Bunq, N26 of Revolut. Je kunt met de betaaldienst van Google onder meer draadloos afrekenen met je smartphone in winkels. Wel heb je hiervoor een toestel met nfc-chip nodig, dezelfde techniek die door concurrent Apple Pay wordt gebruikt.

De Google Pay-app wordt overigens niet ‘los’ in Nederland uitgebracht. In plaats daarvan moet je de functie activeren in de apps van Bunq, N26 of Revolut. Via een omweg kun je Google Pay overigens wel op je smartphone zetten, al werkt het niet volledig in Nederland. Hiervoor moet je aan de slag met apk-bestanden, een manier om apps buiten de Play Store van Google te downloaden.

4. Stocard

Nog meer betaalnieuws in Android-land. Stocard, de populaire app om klantenkaarten van winkels in te beheren, heeft vanaf nu ook een betaaloptie: Stocard Pay. Op die manier kun je bijvoorbeeld in winkels draadloos afrekenen door je smartphone bij het pinapparaat te houden. Wel moet je eenmalig je betaalkaart aan de app toevoegen.

Een unieke troef van Stocard Pay is dat je met de ‘digitale pinpas’ in het buitenland kunt afrekenen, zonder dat je wisselkoerskosten hoeft te betalen. Bovendien hoef je niet telkens handmatig geld van je betaalrekening naar Stocard over te zetten, want de app kan zelf tot een bepaald bedrag aanvullen.

Stocard - Rewards Cards Wallet Stocard 9,6 (579400 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Swipe Jump 2D

De makers van Maciek zijn terug met een nieuwe game. In Swipe Jump 2D moet je ervoor zorgen dat een stuiterend balletje de eindstreep bereikt. Dat klinkt behoorlijk simpel, maar schijn bedriegt. De bal kan namelijk alleen bewegen tussen platformen met dezelfde kleur. Alsof dat nog niet verwarrend genoeg is, wisselen de platformen doorlopend van kleur.

Swipe Jump 2D is typisch zo’n spel dat aanvankelijk heel simpel lijkt, maar in werkelijkheid behoorlijk uitdagend is. Bovendien heb je heel wat speluren voor de boeg, want het spel bevat meer dan 100 levels. De game is gratis, maar met een eenmalige betaling van 1,09 euro koop je de advertenties af.