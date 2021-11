De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #47 2021)

Betere keuzes maken, een dynamisch schietspel en genieten van de Formule 1. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Brainstorm

Ben jij een echte dromer en loop je regelmatig vast in gedachten? Dan is Brainstorm misschien wel iets voor jou. Deze app probeert je namelijk te helpen bij het oplossen van problemen. Dat doet Brainstorm niet door het antwoord voor te kauwen, maar vooral door overzicht aan te brengen.

Je begint daarom met het stellen van een vraag of het definiëren van het probleem. Vervolgens schrijf je gewoon willekeurige mogelijke oplossingen op. Zodra je hier klaar mee bent, legt Brainstorm de door jou opgeschreven opties 1 voor 1 aan je voor. Vervolgens kies je de meest geschikte optie.

Brainstorm: Creativity Trainer Alexey Grigorkin Gratis via Google Play via Google Play

2. Crazy Warriors

Heel diepgaand is het niet, maar met Crazy Warriors weet je zeker dat je je niet verveelt. Deze dynamische shooter verandert namelijk om de haverklap van spelomgeving. Begin je een level bijvoorbeeld al schietend midden in de stad, dan sta je het volgende moment het wellicht op een surfplank tegen zeemeerminnen op te nemen.

Crazy Warriors is een zogeheten runner. Het personage dat jij speelt blijft dus altijd vooruitgaan. Aan jou de taak om het karakter op tijd van baan te laten veranderen, of bijvoorbeeld over een vijand te springen. Crazy Warriors is een vermakelijke game voor tussendoor en in principe gratis te spelen. Heb je geen trek in reclames tussendoor? Het afkopen van advertenties kost 1,99 euro.

Crazy Warriors Laurent Bakowski Gratis via Google Play via Google Play

3. WhatsApp

Sinds afgelopen week kun je in de WhatsApp-app zowel stickers maken, als versturen. Dat is fijn, want voorheen moest je altijd een omslachtige sticker-app downloaden om stickers op je telefoon te krijgen. De mogelijkheid om stickers te maken rolt eerst uit voor bètatesters van WhatsApp. Meedoen? Je kunt je aanmelden via de bètapagina van WhatsApp.

Je begint met het maken van een sticker door een foto te importeren. Vervolgens snijdt je deze uit en voorzie je het plaatje eventueel van effecten, letters of een andere sticker. Daarna sla je het plaatje op en kun je ‘m naar contacten in WhatsApp versturen. Je kunt momenteel alleen stickers maken via de Web- en Desktop-versie van WhatsApp. Het werkt dus nog niet op smartphones.

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC 8 (150.227.021 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. F1 TV

Fans van Max Verstappen kunnen hun held vanaf nu op het grote scherm bekijken via de F1 TV-app. De streamingdienst voor Formule 1-races heeft nu apps voor platformen Google TV, Android TV en Amazon Fire TV. Dit betekent dat de F1 TV-app bijvoorbeeld op je Chromecast (met Google TV) werkt.

Voorheen kon je de races al casten naar je Chromecast, maar vanaf nu kun je de races dus ook via de toegewijde app bekijken. Uiteraard heb je een abonnement op de streamingdienst nodig. Dit kost 7,99 euro per maand.

➙ Download F1 TV in de Google Play Store (abonnement nodig)

