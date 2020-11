De Play Store staat nooit stil. Aan de lopende band duiken nieuwe apps op, maar de meesten zijn het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt de redactie van Android Planet daarom het kaf van het koren. Dit zijn wat ons betreft de beste Android-apps, -updates en -games van afgelopen week.

Ben jij een van de zeventien miljoen bondscoaches die Nederland rijk is? In het nieuwe seizoen van Football Manager kun je jouw coachvaardigheden in de praktijk brengen. In tegenstelling tot populaire games als Fifa, waarbij je een voetbalteam bestuurt, kruip je in Football Manager in de huid van de coach.

Je bent dus verantwoordelijk voor de opstelling, tactieken en wissels. Football Manager 2021 is ontzettend gelaagd: je kunt bijvoorbeeld ontzettend gedetailleerde looppatronen opgeven. Er zitten meer dan 60 competities uit 24 landen in Football Manager 2021, dus je kunt altijd wel ergens aan de slag. Ook onze Eredivisie is vertegenwoordigd.

Football Manager 2021 Mobile SEGA 7,4 (941 reviews) € 9,99 via Google Play via Google Play

2. Snapchat

TikTok heeft er een concurrent bij: Snapchat. De app heeft afgelopen week namelijk Spotlight geïntroduceerd. In dit aparte onderdeel binnen Snapchat kunnen gebruikers korte filmpjes met de hele wereld delen. TikTok is groot geworden met dit concept en ook Instagram probeert met Reels een stukje van de taart mee te pakken.

Snapchat heeft echter één grote troef achter de hand: geld. Het bedrijf keert (minstens) tot en met het nieuwe jaar 1 miljoen dollar per dag uit aan de populairste videomakers. Uiteraard kun je Snapchat ook nog gewoon gebruiken als manier om filmpjes naar vrienden en familie te sturen: Spotlight is een aanvulling.

Snapchat Snap Inc 8,6 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Hocus 2

Hocus 2 is een minimalistische puzzelgame en de opvolger van de eerste versie uit 2015. De game draait om perspectief en vormen en de maker is duidelijk geïnspireerd door het werk van Escher. Het is de bedoeling om het rode balletje van A naar B te brengen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Je kunt vormen namelijk roteren, verschuiven en verleggen. Ook moet je rekening houden met de kleuren van bepaalde patronen. Al met al is Hocus 2 daarmee een regelrechte hersenkraker. De game bevat meer dan 60 levels en de melodieuze muziek zorgt ervoor dat je al snel in een soort trance komt.

hocus 2 gamebra.in Gratis via Google Play via Google Play

4. Olauncher

Vind jij de standaard vormgeving van Android maar saai? Met een zogeheten launcher kun je het uiterlijk van je telefoon snel en makkelijk aanpassen. Olauncher is een nieuwe, minimalistische launcher. Zodra je de ‘app’ installeert krijgt je telefoon een hele andere vormgeving.

Olauncher probeert je zo min mogelijk af te leiden. Het thuisscherm bestaat bijvoorbeeld uit een lijst van je Android-apps. De launcher heeft dan ook helemaal geen icoontjes. Verder is Olauncher open source: iedereen kan de onderliggende werking van het programma dus checken.