De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #49 2021)

Racen met razendsnelle auto’s, draadloos met je Android-telefoon betalen en kruip in de huid van een meedogenloze viking. Welkom bij een nieuwe editie van de beste Android-apps en games van de week.

1. Rocket League Sideswipe

Ons geduld werd op de proef gesteld, maar eindelijk heeft Rocket League de overstap naar Android gemaakt. Sinds deze week kun je op je smartphone (of tablet) aan de slag met dit knotsgekke racespel. Voor wie niet bekend is met de game: in Rocket League bestuur je een kleine race-auto en is het de bedoeling om de voetbal in het goal van de tegenstander te krijgen.

Hoe je dat doet, mag je helemaal zelf uitvinden. Een potje Rocket League speelt zich af in een arena en wordt al snel ontzettend chaotisch, bijvoorbeeld omdat je tegenstanders kunt beuken. In de Android-versie van het populaire pc-spel zie je alles van de zijkant. Je speelt Rocket League Sideswipe het fijnst met een controller, maar de aanraakgevoelige bediening werkt ook prima.

Rocket League Sideswipe Psyonix Studios 9,2 (65.979 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Google Pay

Stiekem kon je de app sinds eind vorig jaar al gebruiken, maar nu is Google Pay eindelijk als ‘echte’ app verkrijgbaar in Nederland. Met deze betaaldienst van Google kun je in (online) winkels draadloos met je smartphone afrekenen. Google Pay is gratis en werkt heel simpel.

Wanneer je de app voor het eerst hebt gedownload voeg je simpelweg je betaalkaart toe, waarna je afrekent via de nfc-chip van je smartphone. Vooralsnog kan Google Pay in Nederland alleen overweg met ietwat kleinere (internet)banken, zoals Bunq en N26. Maar, ook een grote speler als ABN AMRO ondersteunt Googles digitale portemonnee.

Ook interessant: Betalen met je Android: zo werkt Google Pay in Nederland

Google Pay Google LLC 8,4 (1.107.447 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Niffelheim

Wanneer je de televisieseries The Walking Dead en Vikings met elkaar mengt, krijg je waarschijnlijk zoiets als Niffelheim. In deze game kruip je in de huid van een gestorven viking die zich een weg naar Valhalla probeert te banen. Dat doe je door een hoop (ondode) vijanden de nek om te draaien, je legerbasis te versterken en ook je personage krachtiger te maken.

Niffelheim is een pittige game. Het spel bestaat vooral uit het avonturieren door donkere kerkers en het vechten tegen vijanden. Aan het eind van de tunnel staat regelmatig een sterke eindbaas op je te wachten, die je vaker niet dan wel alleen kunt verslaan door heel tactisch te werk te gaan. Je moet bijvoorbeeld slim gebruikmaken van de brouwsels die je viking (tijdelijk) sterker maken.

Niffelheim Ellada Games € 4,99 via Google Play via Google Play

4. DuckDuckGo

DuckDuckGo, het privacyvriendelijke alternatief voor zoeken via Google, heeft afgelopen week een nieuwe functie aan de app toegevoegd. Deze probeert zogeheten trackers van andere apps te blokkeren. Trackers, zoals de naam al doet vermoeden, volgen jou over het internet om zo je (koop)gedrag in kaart te brengen. Op basis hiervan krijg je bijvoorbeeld hele persoonlijke reclames voorgeschoteld.

De nieuwe functie van DuckDuckGo is ingebouwd in de Android-app van het bedrijf. Je vindt de nieuwe optie in het instellingenmenu onder het kopje ‘App Tracking Protection’. Via deze functie kun je zelf aangeven welke apps jou wel/niet mogen volgen. Vervolgens zie je in het venster daaronder welke volgverzoeken DuckDuckGo de afgelopen periode heeft geblokkeerd.

Lees ook: Met deze 5 alternatieven voor Google vind je alles

DuckDuckGo Privacy Browser DuckDuckGo 9,6 (1.402.977 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Leap: A Dragon’s Adventure

Zo grauw en mistroostrig als Niffelheim is, zo aandoenlijk en vrolijk is Leap: A Dragon’s Adventure. In dit spel bestuur je een draak die van platform naar platform moet springen. Dat doe je door precies op het juiste moment op het scherm te tikken. De draak kan ook korte stukjes vliegen, maar laat ‘m geen hele einden afleggen.

Tijdens het springen verdien je muntjes die je kunt inzetten om uitbreidingen voor de draak te kopen. Deze zijn puur cosmetisch en maken het spel dus niet makkelijker. Leap ziet er dankzij de felle en vriendelijke kleuren uitnodigend uit en de traditionele Japanse achtergrondmuziek laat je al snel relaxed voelen. Al met al is dit een fijne game om even tussendoor te spelen.

Leap: A Dragon's Adventure Rikzu Games Gratis via Google Play via Google Play

