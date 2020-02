De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 5 – 2020

De Google Play Store staat nooit stil. Naast dat er continu nieuwe programma’s bijkomen worden ook bestaande apps van updates voorzien. Overzicht bewaren is daardoor best lastig. In dit overzicht zetten we daarom de beste Android-apps van afgelopen week op een rij.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. WhatsApp

De populairste chat-app van Nederland heeft een fijne update gekregen. Vanaf nu kun je namelijk tweestapsverificatie in WhatsApp aanzetten. Hierdoor moet je tijdens het registreren van de chat-app op een nieuwe smartphone naast de code van een sms’je ook een geheime pincode invullen. Dit is veiliger.

De update komt op een goed moment, want WhatsApp-fraude blijft toenemen. Je kunt de functie aanzetten in het instellingenmenu. Open hiervoor WhatsApp, tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm en kies ‘Account’. Tik vervolgens op de optie ‘Verificatie in twee stappen’. Kom je er niet uit? Lees dan ons uitgebreide artikel over het instellen van tweestapsverificatie op WhatsApp.

→ Download WhatsApp in Google Play (gratis)

2. Byte

Denk je nog weleens nostalgisch terug aan Vine? De makers van deze app zijn terug met iets nieuws: Byte. Net als in Vine draait het hierin om korte, vaak humoristische filmpjes. Naast dat je video’s kunt kijken, kun je ze natuurlijk ook maken. Zonder de app bij naam te noemen is Byte een regelrechte aanval op TikTok.

Het werkt zoals je mag verwachten. Open de app, maak een filmpje, bewerk ‘m eventueel na en plaats de video online. Ben je meer van het kijken? Dan moet je in het Explore-tabblad zijn. Daarnaast houdt de redactie van Byte een lijst bij van makers die je volgens hen in de gaten moet houden.

→ Download Byte in Google Play (gratis)



3. Barre

Barre is een app voor mensen die zelfbewust in het leven staan. Het programma heeft een hoofdmenu van ballet- en yoga-oefeningen met meditatietechnieken als bijgerecht. Het toetje bestaat uit meer algemene oefeningen, die bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van je flexibiliteit.

Gelukkig is Barre wel toegankelijk voor beginners. De gratis app wordt continu aangevuld met nieuwe workouts zodat je altijd inspiratie hebt. Extra fijn is dat je deze oefeningen kunt downloaden. Zo heb je niet per se een internetverbinding nodig tijdens het sporten. Barre is gemaakt door de mensen achter Down Dog, een populaire yoga-app.

→ Download Barre in Google Play (gratis)

4. GitHub

Het bekende ontwikkelplatform GitHub is terug van weggeweest. De app stond in 2012 voor het eerst in Google Play, om vervolgens in 2015 weer te verdwijnen. GitHub is sinds afgelopen week opnieuw te downloaden. Het gaat wel om een bètaversie die nog in ontwikkeling is en mogelijk fouten bevat.

GitHub is een platform waar ontwikkelaars hun werk kunnen delen, feedback op elkaars projecten geven en een soort digitaal cv voor zichzelf opbouwen. Meer dan 40 miljoen mensen maken gebruik van het platform, dus er is gegarandeerd een subgroep die jij interessant vindt.

→ Download GitHub in Google Play (gratis)

5. Buitengewone Vrouwen

Er zijn meer dan genoeg vrouwen die de koers van de geschiedenis voor altijd hebben veranderd, al ken je deze verhalen misschien niet. De nieuwe app Buitengewone Vrouwen, in het Engels Women Who Changed the World, schijnt licht op deze vertellingen. Het visuele geschiedenisboek kost 3,49 euro, maar toont geen advertenties.

De app vertelt 15 verhalen van invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis, waaronder Rosa Parks, Amelia Earhart, Jane Goodall en Malala Yousufzai. En uiteraard is de app ook compleet door dames in elkaar gezet. De makers beloven in de toekomst meer verhalen toe te voegen.

→ Download Buitengewone Vrouwen in Google Play (3,49 euro)