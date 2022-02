De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #5 2022)

Gezonder eten, huisjesmelker worden en kunst waar je wél aan mag zitten. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. Jumbo Foodcoach

Na Albert Heijn heeft nu ook Jumbo zijn eigen app om gezond(er) te eten. De gele supermarkt lanceerde afgelopen week Foodcoach. Deze app probeert je gezonder te laten eten door betere alternatieven aan te raden voor de producten die je in je handen hebt.

Het werkt heel simpel. Na het scannen van bijvoorbeeld een zakje geraspte kaas stelt Foodcoach een ‘Goede wissel’ of ‘Gouden wissel’ voor. Eerstgenoemde is een vergelijkbaar, maar gezonder alternatief. Een gouden wissel is een product uit de Schijf van Vijf van het voedingscentrum. Verder beschikt de Foodcoach-app over meer dan 1.500 gezonde recepten, waaronder vegetarische menu’s.

Jumbo Foodcoach Jumbo Supermarkten B.V. 6,2 (86 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Please, Touch The Artwork

Het is even wennen, maar in de nieuwe game Please, Touch The Artwork is het juist wél de bedoeling om kunst aan te raken. Het spel verscheen afgelopen week en bestaat in feite uit drie minigames. In het eerste spel ben je bezig met het namaken van schilderijen (waaronder van Mondriaan) door op je scherm te tikken en zo de vakken van het kunstwerk juist in te kleuren.

In de twee andere minigames draait het om het herkennen van patronen. In totaal beschikt Please, Touch The Artwork over meer dan 160 levels. Zoals het een goede puzzelaar betaamt beginnen de raadsels vrij simpel, maar wordt het al snel pittiger.

Please, Touch The Artwork Thomas Waterzooi € 4,49 via Google Play via Google Play

3. Adaptive Controls

Wie alles uit haar of zijn Android-telefoon wil halen moet Adaptive Controls eens proberen. Met deze app kun je namelijk de instellingen per app regelen. Je kunt bijvoorbeeld regelen dat de app van Android Planet altijd op 60 procent van de maximale beeldhelderheid opent, maar YouTube 80 procent van de maximale helderheid benut.

Adaptive Controls kan nog veel meer. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om het geluid per app aan of uit te zetten en aan te geven welke programma’s automatisch meedraaien met je schermrichting (horizontaal of verticaal). Adaptive Controls is gratis, maar toont wel reclames. Verder heeft de app onder meer toegang tot je locatie en wifi-verbinding nodig. Het is aan jou of je hier mee instemt.

Adaptive Controls - App specific settings NXET Gratis via Google Play via Google Play

4. Monopoly Tycoon

In Monopoly Tycoon probeer je een vastgoedbaron te worden. Dat doe je door te investeren in huizen, bedrijven, hotels en bijvoorbeeld pretparken. De huurinkomsten gebruik je om nieuwe panden te financieren en uiteindelijk een monopolie te realiseren.

Maar, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet in deze Monopoly-game namelijk ook je inwoners en huurders tevreden houden. Doe je dat niet, dan loop je inkomsten mis en stort je vastgoedimperium in opbouw zo weer in elkaar. Monopoly Tycoon is gratis, maar probeert je wel in-app aankopen aan te smeren. Die kunnen aardig in de papieren lopen.

MONOPOLY Tycoon Nvizzio Creations, Inc. 8,6 (1.801 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Truckmeister

Flitsmeister is er nu ook voor vrachtwagenchauffeurs. Truckmeister is vergelijkbaar qua opzet, maar dan met functies speciaal voor truckers. De verkeersapp laat bijvoorbeeld de aangepaste maximumsnelheden voor vrachtwagens zien. Ook is het uiterlijk van de app aangepast: de teksten zijn bijvoorbeeld extra groot.

Ook handig is dat je met Truckmeister opdrachtgevers kunt toevoegen. Op die manier kunnen klanten live in de gaten houden waar hun trucks rijden. Verder is Truckmeister in staat om berichten voor te lezen, zodat de chauffeur haar of zijn ogen op de weg kan houden.

Truckmeister Flitsmeister 5,8 (125 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

