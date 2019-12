De 6 beste Android-apps in de Play Store van week 50 – 2019

Dagelijks komen er honderden apps bij in de Play Store. De meeste programma’s zijn echter de moeite niet waard. In dit overzicht richten we ons daarom op de apps die wel het downloaden waard zijn. Dit zijn de beste Android-apps, games en updates van afgelopen week.



1. WhatsApp

Sinds deze week is het mogelijk om in WhatsApp wisselgesprekken te voeren. Als er een tweede WhatsApp-beller bijkomt wordt de eerste beller automatisch in de wacht gezet. Deze persoon hoort een standaard-beltoon tot jij weer terugkeert naar het gesprek.

Hiervoor was het niet mogelijk om wisselgesprekken in WhatsApp te voeren. Wanneer iemand jou probeerde te bereiken op het moment dat je in gesprek was, kreeg diegene simpelweg een afwijzing. De nieuwe functie maakt een einde aan de botte gang van zaken.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

2. Google Podcasts

Google Podcasts werd vorig jaar als ontzettend ‘kale’ app gelanceerd. Je kon, wat je op basis van de naam ook mag verwachten, podcasts luisteren. Beetje bij beetje voegt Google nieuwe functies toe, en sinds afgelopen week heeft Podcasts een nieuw tabblad met aanbevelingen.

Op basis van je luistergedrag stelt Google Podcasts afleveringen van bepaalde shows voor. Dit is opvallend, want de meeste andere apps raden complete shows aan, in plaats van losse afleveringen. Het laat zien hoe precies Google Podcasts weet wat je smaak is.

→ Download Google Podcasts in Google Play (gratis)

3. Fracter

Fracter Lite is een stilistisch vormgegeven game waarin het draait om contrasten. In de puzzelgame speel je een naamloze held die raadsels moet oplossen met behulp van licht. De atmosferische game voelt melancholisch aan en zit boordevol complexe puzzels. Door ergens licht op te schijnen haal je de waarheid boven water.

Fracter is al eventjes verkrijgbaar (en heeft een hoop prijzen in de wacht gesleept), maar is onlangs bijgewerkt. Er zijn een hoop bugs verholpen en ook voelt de game vloeiender aan. Dankzij deze update ben ik hem tegengekomen. Gratis is het spel niet.

→ Download Fracter in Google Play (4,59 euro)



4. Google Assistent

Ben je deze kerst in het buitenland? Dan komt de nieuwe tolkmodus van de Google Assistent precies op het goede moment uit. Het stemhulpje kan namelijk van en naar 44 talen vertalen. Hierdoor kun je altijd een woordje over de grens spreken, waar je ook bent.

De nieuwe functie werkt heel simpel. Je zegt simpelweg tegen de Google Assistent welke taal vertaald moet worden, waarna de tolkmodus aangaat. Zodra je de toon hoort kun je beginnen met praten. Het maakt hierbij niet uit in welke taal je begint. Precies weten hoe het werkt? Check dan ons artikel over de Google Assistent-tolkmodus.

→ Download Google Assistent in Google Play (gratis)

5. Doors: Awakening

Nog een puzzelgame deze week. In Doors: Awakening draait het om het openen van deuren. Dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan, want de puzzels kunnen behoorlijk uitdagend zijn. Naast de vrolijke vormgeving is met name het verhaal interessant. Het draait in het spel namelijk om een achtervolging.

Net nadat je wakker bent geworden na een ongeluk zie je in je ooghoeken een jongetje wegglippen. Je denkt dat hij meer informatie heeft en besluit hem daardoor te achtervolgen, maar hij weet telkens te ontsnappen. Hij laat een briefje achter bij iedere deur waar hij doorheen glipt. Jouw keuzes bepalen uiteindelijk hoe het verhaal afloopt.

→ Download Doors: Awakening in Google Play (gratis, met in-app aankopen)

6. Black Desert Mobile

Black Desert is een van de bekendste multiplayer-rpg’s ooit gemaakt. Het spel heeft nu de overstap naar smartphones gemaakt en is sinds deze week te downloaden. Liefhebbers kunnen zo ook onderweg spelen. Ook wanneer je niet bekend bent met de serie is Black Desert Mobile een leuke game.

Het spel is namelijk ontzettend compleet. De wereld die je kunt verkennen is enorm, er is keuze tussen vijf karakterklassen en het aantal quests (opdrachten) vrijwel oneindig. Verder oogt de game ontzettend fraai en is de besturing op maat gemaakt voor kleinere beeldschermen.

→ Download Black Desert: Mobile in Google Play (gratis, met in-app aankopen)