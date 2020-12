Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

Lees verder na de advertentie.

1. Orwell’s Animal Farm

Animal Farm, het wereldberoemde boek van 1984-schrijver George Orwell, is nu ook op je Android-smartphone te beleven. De gelijknamige game is losjes gebaseerd op de bekende verhaallijn en vertelt een avontuur over de levens van boerderijbewoners. Het uitgangspunt is dat alle dieren gelijk aan elkaar zijn, maar sommigen meer dan anderen.

Je beleeft in Animal Farm namelijk de opkomst van Animalism, een fictief politiek stelstel dat duidelijk geïnspireerd is op het communisme. Jouw keuzes bepalen welke dieren de macht op de boerderij naar zich toe trekken, en welke harige bewoners juist een bijrol spelen. Ondertussen moet je waken voor sabotages en andere intriges.

Orwell's Animal Farm The Dairymen Limited € 4,39 via Google Play via Google Play

2. Xayn

Ben je op zoek naar een Google-alternatief? Dan heb je er sinds afgelopen week een keuze bijgekregen: Xayn. Deze van oorsprong Duitse zoekmachine belooft dezelfde kwaliteit als de grote concurrent, maar dan zonder je privacy te kapen. De app wil dat voor elkaar krijgen door trackers te blokkeren.

Deze worden door adverteerders ingezet om jouw online gedrag in kaart te brengen en hier vervolgens via persoonlijk gemaakte reclames aan te verdienen. Je moet Xayn overigens nog wel ‘trainen’ voordat de app écht naar behoren werkt. Dat doe je door zoekresultaten te waarderen, net als op Tinder. Een swipe naar links is een match, een swipe naar rechts niet. Xayn leert steeds een beetje bij en moet dus steeds beter worden.

Xayn Xayn AG 9 (92 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Givt

December is in volle gang en dat betekent dat de feestdagen eraan zitten te komen. Veel mensen maken er een gewoonte van om aan het eind van het jaar te doneren en voor die groep is Givt mogelijk interessant. Met deze app kun je namelijk doneren aan onder meer goede doelen, kerken, acties en artiesten.

Givt bestaat al een tijdje, maar heeft afgelopen week een update doorgevoerd waardoor je nu een einddatum aan terugkerende giften kunt opgeven. Zo betaal je dus sowieso niet meer dan je vooraf gepland had. De app komt in deze tijden sowieso goed van pas, want digitaal doneren is hygiënischer dan hannesen met contant geld.

Givt - Ready to give Givt 8 (122 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Not Chess

Not Chess zet je vanaf de eerste seconde op het verkeerde been. Het begint al bij de naam: het is dus geen schaak-game. Maar, wat is het dan? Not Chess is het best te omschrijven als een puzzelgame met schaakelementen.

Je begint het spel met één stuk en wanneer je erin slaagt anderen stukken te ‘verslaan’ neem je de unieke krachten van dat bordstuk over. Het level is afgelopen op het moment dat jij erin slaagt het geldstuk te pakken. Je moet hierbij tactisch te werk gaan, want je hebt een maximum aantal beurten waarin je zetten kunt maken.