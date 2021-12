De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #50 2021)

Ontsnappen voor een alien, de politie kwijtraken en even helemaal tot rust komen met een goed boek. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

1. Alien: Isolation

Alien: Isolation is geen game voor mensen die snel bang zijn. In dit bloedstollende spel wordt je namelijk opgejaagd door een buitenlands wezen. Jouw doel is simpel: overleven. Dat doe je door zo geruisloos mogelijk door het ruimteschip te bewegen en, indien nodig, je te verstoppen of snel weg te duiken voor de Alien.

De Alien-game, die eerder al op andere platforms verscheen, speelt zich af na de gebeurtenissen van de tweede film. De versie voor Android-apparaten is inclusief alle uitbreidingen en speelt ontzettend goed weg. Het spel ziet er spik en span uit, de bediening is op orde en het spel is ontzettend spannend. Controleer voor aanschaf wel of jouw smartphone het spel aankan, want de game is (grafisch) nogal veeleisend.

Alien: Isolation Feral Interactive 7,6 (242 reviews) € 14,99 via Google Play via Google Play

2. Moodreads

Welk boek je ook aan het lezen bent, Moodreads weet welke achtergrondmuziek erbij past. Op basis van wat je leest schotelt deze app bijpassende muziek voor. Een horror wordt dus voorzien van spannende muziek, terwijl een biografie meer ingetogen klinkt. Moodreads gebruikt een algoritme om per boek(genre) bijpassende muziek te zoeen.

De catalogus van de app is behoorlijk uitgebreid, maar wanneer je fictie leest heb je de meeste kans op succes. Extra tof is dat er een ingebouwde Chromecast-functie in Moodreads zit, waardoor je de muziek op je tv kunt afspelen. Ook handig: door een timer aan te zetten gaat de app na 30 (of 60) minuten automatisch uit. Op die manier kun jij al lezend in slaap vallen.

Moodreads: Music for reading Duveral € 3,29 via Google Play via Google Play

3. Legend of Mana

Ontwikkelaar Square Enix was afgelopen maanden druk bezig met het oppoetsen (‘remasteren’) van Legend of Mana. Deze game kwam in 1999 uit voor de eerste PlayStation en is sinds een tijdje ook in de Play Store te vinden. De vernieuwde versie heeft flink betere graphics, de bediening is voor telefoons op maat gemaakt en de muziek klinkt meer bijtijds. Terugschakelen naar de oude soundtrack kan overigens op ieder moment.

Aan de gameplay is niet gesleuteld. Je bent in het spel dus vooral bezig met het ontdekken van de magische wereld en het verslaan van vijanden. Extra tof is dat je de game met een controller kunt spelen. Een nadeel aan Legend of Mana is de prijs. 21,99 euro is erg veel geld voor een opgepoetste versie van een oud spel.

Legend of Mana SQUARE ENIX Co.,Ltd. € 21,99 via Google Play via Google Play

4. Pako 3

Zo bloedstollend als Alien: Isolation is, zo luchtig is Pako 3. Opvallend genoeg is het centrale thema in de twee games gelijk: ontsnappen. In Pako 3 zit de politie je op de hielen en is het de bedoeling om de dienders af te schudden. Dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan want de agenten doen er alles aan om jou te stoppen.

Pako 3 is momenteel in vroege toegang en bevat daardoor mogelijk wat schoonheidsfoutjes, al hebben wij tijdens het testen van het spel hiervan niets gemerkt. Er zitten ruim 30 levels in Pako 3 en de lol van het spel zit ‘m in het zo hectisch en tof mogelijk ontsnappen voor de politie. Hoe verder je komt, hoe toffer de wagens die je kunt rijden worden.

Pako 3 Tree Men Games Gratis via Google Play via Google Play

