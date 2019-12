De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 51 – 2019

Er komen dagelijks honderden apps bij in de Play Store. De meeste programma’s zijn het downloaden echter niet waard. In dit overzicht richten we ons op de pareltjes. Dit zijn de beste Android-apps, games en updates van afgelopen week.



1. Ylands

Daar waar de meeste games van tegenwoordig ongeveer hetzelfde doen, is Ylands de vreemde eend in de bijt. De makers geven je namelijk alle mogelijkheden om het spel zelf in te vullen. Ylands draait om het spelen van je eigen creaties, of die van anderen.

Tijdens het spelen kun je bijvoorbeeld eigen voorwerpen maken en het landschap aanpassen via een bewerker. Ook je personage is natuurlijk compleet naar eigen hand te zetten. Tot slot is Ylands leuk voor het hele gezin en kun je online met elkaar spelen via de multiplayer-modus. Wel kom je her en der wat bugs tegen.

→ Download Ylands in Google Play (gratis, met in-app aankopen)

2. Breaker

Wat krijg je als je Facebook en een podcast-app met elkaar mixt? Waarschijnlijk iets als Breaker. Deze ogenschijnlijk simpele podcast-app legt namelijk een focus op het sociale aspect van audioshows luisteren.

Je kunt bijvoorbeeld vriendverzoeken sturen en zodoende volgen wat je vrienden voor shows aanbevelen, en elkaar interessante clips sturen. Een Facebook- of Instagram-concurrent is Breaker echter niet: daarvoor is het te simpel. Als podcast-app is het programma wel aan te raden.

→ Download Breaker in Google Play (gratis)



3. Angry Birds AR: Isle of Pigs

Angry Birds is een van de meest succesvolle gameseries aller tijden. Blijkbaar hebben de makers nog niet genoeg geld verdiend, want sinds deze week is er een nieuw deel uit. In Angry Birds AR: Isle of Pigs kun je voor het eerst in je eigen omgeving met vogels smijten.

Je bestuurt de game door je camera op de ‘echte wereld’ te richten, waarna het bekende decor van Angry Birds tevoorschijn komt. Vervolgens is het aan jou om het fort zo snel mogelijk neer te halen. Alhoewel de verhaallijn verwaarloosbaar is, blijft de vertrouwde gameplay vermakelijk.

→ Download Angry Birds AR: Isle of Pigs in Google Play (gratis, met in-app aankopen)

4. Milkshake

Altijd al een eigen website willen hebben? Met Milkshake kan het. De app zet binnen een paar minuten simpele pagina’s op, waarin je bijvoorbeeld iets over jezelf vertelt of contactmogelijkheden opsomt. Milkshake is dan ook vooral een handige aanvulling op je Instagram.

Milkshake is ontzettend toegankelijk. Je hebt geen computerskills nodig om een website op te zetten, maar kiest simpelweg uit een selectie van beschikbare sjablonen. Deze vul je aan met jouw persoonlijke informatie. Hierdoor kun je binnen tien minuten een simpele website online knallen.

→ Download Milkshake in Google Play (gratis)