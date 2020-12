Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. 9292

9292 heeft afgelopen week geen leuke, maar wel een functionele update doorgevoerd. Voortaan toont de reisplandienst namelijk hoe druk het in het openbaar vervoer is. De nieuwe functie werkt zowel in de trein, tram als bus. De verwachte drukte wordt uitgebeeld aan de hand van drie poppetjes, waarbij één poppetje “rustig” betekent, en drie poppetjes het tegenovergestelde.

De ov-app heeft de functie uitgerold om gebruikers beter te informeren over de verwachte drukte onderweg. De drie poppetjes duiken automatisch op tijdens het plannen van een reis via de app. Je kunt op de reis tikken om te kijken hoe druk het per onderdeel van je reis is.

9292 - travel planner for train, bus, metro & tram

2. The Procession to Cavalry

Deze game werd vorige week nog uit de App Store van Apple geweerd, maar is nu dan toch eindelijk te downloaden. The Procession to Cavalry is een Monty Python-achtige avonturengame die gemaakt is met schilderijen uit de Renaissancetijd. De gameplay bestaat met name uit het volgen van het verhaal en zo nu en dan tikken op het scherm.

The Procession to Cavalry heeft een degelijk in elkaar stekend, maar vrij bizar verhaal. Je start het spel aan het eind van een oorlog waarbij vrijwel alle vijanden zijn verslagen, op Hemelse Peter na. Het is jouw taak om dit mythische figuur te vinden en verslaan. Tijdens je zoektocht kom je in allerlei bizarre activiteiten en verhaallijnen terecht. The Procession to Cavalry is daarmee vooral smullen voor liefhebbers van Monty Python-humor.

The Procession to Calvary Joe Richardson € 4,59

3. Star Wars: Knights of the Old Republic 2

Fans van Star Wars kunnen sinds afgelopen week aan de slag met Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords. Het gaat om een vernieuwde versie van de gelijknamige game die in 2004 uitkwam voor de consoles en pc. De Android-versie is compleet geoptimaliseerd om te spelen op kleinere schermen. Je bedient de game dan ook via het touchscreen van je toestel.

Knights of the Old Republic 2 speelt zich vijf jaar af na de gebeurtenissen van het eerste deel. Je kruipt in de rol van een verbannen Jedi-ridder die moet samenwerken met anderen om de Sith te stoppen. Hierbij krijgen spelers de keuze hoe ze dit willen doen: via de donkere, of lichte kant van The Force. De gameplay bestaat onder meer uit door de wereld bewegen en vijanden verslaan.

STAR WARS™: KOTOR II Aspyr Media, Inc.

4. Camera Go

Camera Go is de lichtgewichtversie van Googles reguliere camera-app. Deze is bedoeld voor Android Go-telefoons, oftewel toestellen met minder krachtige hardware aan boord. Google heeft afgelopen week hdr aan Camera Go toegevoegd. Dankzij deze functie wordt de fotokwaliteit van dergelijke Android-smartphones flink opgekrikt.

Hdr zorgt ervoor dat je een breed kleurbereik kunt vastleggen. Zodoende onderscheidt de camera meer kleuren, wat de kwaliteit van kiekjes ten goede komt. De update voor Camera Go verschijnt onder meer op populaire Android Go-telefoons als de Nokia 1.3. De hdr-functie is handmatig aan- en uit te zetten via de instellingen. Je kunt Camera Go op iedere Android-smartphone gebruiken door onderstaand apk-bestand te downloaden.

5. Headland

Headland is een nieuw avonturenspel waarin alles om de kracht van verbeelding draait. Je speelt de game als jonge avonturier wiens verbeeldingsvermogen is vernietigd door monsters. Om je fantasie weer in ere te herstellen ga je op zoek naar de losse onderdelen.

Uiteraard gaat dit niet zonder slag of stoot, want allerlei monsters proberen je zoektocht te belemmeren. Verder ben je in Headland met name bezig met avonturieren, nieuwe vrienden ontdekken en het upgraden van je karakter. De game is 30 minuten gratis speelbaar: om verder te spelen moet je de portemonnee trekken.