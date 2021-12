De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #51 2021)

Puzzelen met je stem, altijd groene stoplichten en een nieuwe app voor Android TV’s. Dit zijn de beste Android-apps en games van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Schwung

Nederland is een fietsland en daar speelt Schwung handig op in. Met deze app krijg je namelijk sneller (en vaker) een groen licht. Schwung laat aangesloten stoplichten weten dat jij eraan komt zodat ze precies op het juiste moment van rood naar groen springen. Hierdoor ben jij eerder op bestemming.

Via een kaart in de app zie je waar de ‘slimme’ stoplichten precies staan. Schwung wordt, als je daarvoor kiest, automatisch opgestart op het moment dat je fietst en laat stoplichten op jouw route weten dat je eraan komt. Je hoeft de app tijdens het fietsen dus niet actief te gebruiken. Vooralsnog is Schwung slechts op een handjevol plekken beschikbaar.

Schwung - lekker snel door groen Infoplaza 4,4 (188 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. One Hand Clapping

Op het eerste gezicht is One Hand Clapping een rechttoe-rechtaan platformgame, maar schijn bedriegt. Je bestuurt het spel namelijk met je stem. Door in je microfoon te zingen of neuriën los je allerlei soorten puzzels op.

Om van platform A naar platform B te springen moet je bijvoorbeeld eerst hoog zingen, dan laag en eindigen door één toonhoogte aan te houden. Afgezien van de unieke bediening is One Hand Clapping een rustgevende, kleurrijke puzzelgame. Wel vinden we het spel ietwat prijzig.

One Hand Clapping HandyGames € 9,99 via Google Play via Google Play

3. DINA

De Google Play Store staat vol met weer-apps, dus wat maakt DINA zo bijzonder? Het antwoord is simpel: een persoonlijke twist. DINA vertelt je namelijk niet alleen wat de weersverwachting is, maar ook hoe je je hierop moet kleden. De app houdt hierbij rekening met allerlei persoonlijke kenmerken als geslacht, gewicht en huidskleur.

DINA geeft aan of je vandaag beter een dikke trui kunt aantrekken, met laagjes moet werken of dikke schoenen aan te raden zijn. De app maakt gebruik van machine learning en wordt dus continu beter.

DINA: Personalized Weather Agni. Gratis via Google Play via Google Play

4. Sleepin’ Guy

Nog een puzzelgame. In Sleepin’ Guy heb je maar een taak: zorg ervoor dat de hoofdpersoon ontwaakt. Deze puzzelgame speelt zich volledig af in het hoofd van een slapende, grote vent die verder niet bij naam genoemd wordt. Het lukt de Sleepin’ Guy maar niet om te ontwaken.

Totdat jij langskomt. In 25 levels krijg je de kans om het hoofdpersoon uit zijn dromenwereld te halen. Dat doe je niet alleen door puzzels op te lossen, maar bijvoorbeeld ook door met (droom)voorwerpen te smijten of de slapende reus te laten boeren.

Sleepin' Guy Chubby Pixel € 4,99 via Google Play via Google Play

5. FLauncher

Heb jij een Android TV? Probeer dan FLauncher eens. Met deze ‘launcher-app’ kun je het thuisscherm van een Android TV-settopbox aanpassen. Je kunt onder meer categorieën aanpassen, voor een andere wallpaper kiezen of meer/minder apps op een rij plaatsen. Ook tof: het is mogelijk om een snelkoppeling naar het instellingenscherm te plaatsen.

FLauncher wordt momenteel nog ontwikkeld, maar is al wel via de Play Store te downloaden. Wel waarschuwt de maker voor de eventuele aanwezigheid van bugs. Tijdens het testen kwamen wij geen vreemde dingen tegen.

FLauncher Étienne Fesser Gratis via Google Play via Google Play

Ben je op zoek naar meer apps? Lees dan de eerdere edities: