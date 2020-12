Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meeste zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

Lees verder na de advertentie.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Forager

Forager kwam eerder al uit voor de pc en verschillende gameconsoles. Nu is het spel ook eindelijk beschikbaar voor je smartphone. Forager is een 2D-game waarin je grondstoffen verzamelt en beheert. Vervolgens gebruik je die om een basis te bouwen en te verdedigen. Met het geld dat je daarmee verdient kun je reizen en je basis verder uitbreiden.

Geen zin of geld om iets te kopen? Dan kun je ook gebieden veroveren door geweld te gebruiken. Onderweg los je puzzels op en ontdek je vele geheimen. Forager is een game die je qua graphics een paar decennia terug in de tijd werpt. Het speelplezier is daar echter zeker niet minder om.

Forager Humble Bundle 8,4 (210 reviews) € 7,99 via Google Play via Google Play

2. Listshare

Ben jij zo iemand die altijd iets vergeet als je naar de supermarkt gaat? Of die klusjes thuis veel te lang laat liggen? Dan is Listshare misschien iets voor jou. Deze eenvoudige app laat je lijstjes maken voor wat je dan ook maar kunt bedenken. Je kunt ze bovendien eenvoudig delen met je familie of vrienden.

Listshare maakt het voor gezinnen (en vriendengroepen) zo gemakkelijk om iedereen up to date te houden van zijn of haar taken. Of het nu gaat om klusjes die je zoon na schooltijd moet doen of om de voorbereidingen op een weekendje weg. Het ontwerp van de app is erg simpel, maar daardoor ook heel duidelijk.

Listshare shared shopping list Digital Cake Gratis via Google Play via Google Play

3. Viral Days

Er zijn al verschillende games die inspelen op de coronapandemie. Plague Inc.: The Cure draait bijvoorbeeld om statistieken en onderzoek doen naar een mogelijk vaccin. Viral Days is een stuk simpeler. In dit SimCity-achtige spel moet je voorkomen dat het virus zich over een fictief stadje verspreidt. Als gezonde mensen te lang in de buurt zijn van een geïnfecteerd persoon raken ze zelf ook besmet.

Het is jouw taak om dragers van het virus in quarantaine te plaatsen of naar het ziekenhuis te brengen. Ook heb je de beschikking over een mondkapjesfabriek, zodat mensen zichzelf (een beetje) kunnen beschermen. In de hogere levels heb je de mogelijkheid om een lockdown in te stellen. Dat heeft echter grote invloed op de economische welvaart van het stadje.

Viral Days Quizista 8,6 (18 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Empires Mobile

Er staat een oorlog voor de deur! In de strategiegame Empires Mobile is een strijd ophanden tussen mensen, elfen en dwergen. Je kiest voor één van die drie partijen en begint je leger klaar te stomen voor het slagveld. Tactisch inzicht is daarbij minstens net zo belangrijk als bruut geweld.

Vooral fans van Game of Thrones en The Lord of the Rings zullen smullen van Empires Mobile. Afhankelijk van welk volk je kiest, krijg je totaal verschillende werelden te zien. Zo leven de elven in een elegante stad omringd door bossen en wonen de mensen in een imposant kasteel. Ieder volk heeft zijn eigen helden, die de uitkomst van de oorlog kunnen bepalen.