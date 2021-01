Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meeste zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Shadow of Death 2

De eerste Shadow of Death werd tien miljoen keer gedownload in de Play Store en was daarmee een erg populaire game. In dit vervolg ga je opnieuw de strijd aan met een heel leger demonen. Subtiel gaat er niet aan toe: je bent vooral bezig met het zo creatief mogelijk omleggen van je vijanden. Ze sterven vrij dramatisch, wat natuurlijk onderdeel is van de lol.

Onderweg kun je je wapens upgraden om het vermoorden van de demonen iets makkelijker en vooral stijlvoller te maken. Het spel bevat zes nieuwe kaarten met elk hun eigen uiterlijk. Je kunt kiezen uit vier verschillende personages, die allemaal een unieke set vaardigheden hebben.

Shadow of Death 2: Shadow Fighting Game Bravestars Games Gratis via Google Play via Google Play

2. TinyVale

In TinyVale gaat het er heel wat rustiger aan toe. Het is een klassieke role-playing game waarin je op zoek gaat naar een schat. Om het juiste gereedschap te kunnen kopen, moet je eerst wat spullen zien te verpatsen. Als je eenmaal een visnet en pikhouweel op zak hebt, kan het avontuur echt beginnen.

De schat kan bestaan uit mineralen, exotische vissen of zelfs speciale paddestoelen. TinyVale is niet geschikt voor sensatiezoekers, maar wel voor mensen die een bijna meditatieve game-ervaring zoeken. Als je een uurtje in deze wereld doorbrengt, ben je al je zorgen vergeten.

TinyVale The Carrot Studio 9,2 (19 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Weeronline

Weeronline is al jaren één van de meest populaire weer-apps. Een recente update brengt een veelgevraagde functie naar de applicatie: een donkere modus. Als je je smartphone instelt op het donkere thema past Weeronline zich nu automatisch aan. Dat kijkt een stuk rustiger, zeker in de avonduurtjes.

Het leuke aan de Weeronline-app is dat hij meer informatie bevat dan alleen voorspellingen over regen, wind of zonneschijn. Voor de liefhebber verschijnen er regelmatig artikelen die dieper ingaan op klimaat en natuur. Je steekt er dus nog iets van op ook.

Weeronline Meteovista B.V. 8,8 (35116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Run Boggo Run

Je kent Buzzfeed waarschijnlijk vooral als website over entertainment, maar het bedrijf heeft nu ook een game uitgebracht. In Run Boggo Run ren je door The Valley of Despair, waar je wordt achtervolgd door een enorm stressmonster. Volgens Buzzfeed laat de game je ontsnappen aan de spanning die 2020 met zich meebracht.

Run Boggo Run zit vol humor. Zo kun je bruisballen naar het stressmonster gooien om hem op afstand te houden. Onderweg kom je ook “Anxiety Gremlins” tegen die je een paniekaanval willen bezorgen. Heb je alle levels doorlopen? Dan bereik je Nirvana en ervaar je nooit meer stress. Dat beweert Buzzfeed althans…