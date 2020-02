De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 6 – 2020

Google Play staat nooit stil. Er komen continu nieuwe programma’s bij, maar ook bestaande apps worden aan de lopende band van updates voorzien. Overzicht bewaren is daardoor best lastig. In dit wekelijkse overzicht zetten we daarom de beste Android-apps van het moment op een rij.



1. GeForce Now

GeForce Now is vanaf deze week beschikbaar voor Android-smartphones. Dankzij deze Google Stadia-concurrent kun je pc-games op je telefoon spelen. Er is zowel een gratis als betaald abonnement. De dienst werkt ook op desktop, laptop, Mac en Shield TV.

Neem je een betaald abonnement (à la 5,49 euro per maand)? Dan krijg je voorrang bij de toewijzing van gameservers. Je hoeft hierdoor niet te wachten en kunt direct beginnen met spelen. Ook duren de gamesessies langer en wordt de kwaliteit omhoog gekrikt. Lees er alles over in ons artikel over GeForce Now voor Android.

→ Download Nvidia GeForce Now in Google Play (gratis)

2. Skypaper

Je eigen foto’s laten afdrukken als postkaartje: met Skypaper kan het. Het werkt ontzettend simpel. Nadat je een foto met je Android-smartphone hebt gemaakt kun je deze bewerken, en een berichtje voor de ontvanger(s) typen. Ook kun je een foto uit je galerij ophalen. De hele logistieke afwikkeling regelt Skypaper.

Het kost maximaal twee euro om een kaartje te verzenden. Die vlieger gaat op wanneer je een kaartje naar een Nederlands adres stuurt. Je kunt betalen met creditcard en PayPal. Ook kun je een ‘rittenkaart’ kopen, waarbij je korting krijgt. Het kan tot vijf werkdagen duren om het kaartje te verzenden.

→ Download Skypaper in Google Play (gratis)



3. Coronavirus Statistics

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Coronavirus Statistics verzamelt statistieken over het virus en maakt per land inzichtelijk hoe de situatie ervoor staat. Je krijgt onder meer informatie over het aantal geïnfecteerde mensen. Ook wordt bijgehouden hoeveel mensen tragisch genoeg de dood hebben gevonden.

Gelukkig laat de app ook zien hoeveel mensen zijn hersteld. De statistieken worden aangeleverd door het Center for Systems Science and Engineering, een onderdeel van de prestigieuze Amerikaanse John Hopkins University. De gegevens worden zo vaak mogelijk bijgewerkt. Coronavirus Statistics is uiteraard geen ‘leuke’ app, maar wel een informatieve.

→ Download Coronavirus Statistics in Google Play (gratis)

4. Sins Raid

Sins Raid is een nieuwe, simpele MMORPG. In dit soort games speel je met duizenden anderen samen (of tegen) in een online wereld. In tegenstelling tot een hoop andere games uit het genre houdt Sins Raid het relatief simpel. Je kunt zodoende ‘slechts’ uit drie soorten poppetjes kiezen.

Zodoende bestaat je team uit een verdedigend ingesteld karakter, een aanvaller en een magiër die de anderen oplapt. Ook de besturing is relatief simpel, al voelt het soms nog ietwat houterig aan. Daar staat tegenover dat het spel er fraai uitziet, ook wanneer je niet de nieuwste Android-smartphone hebt.

→ Download Sins Raid in Google Play (gratis)