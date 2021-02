Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 5 beste Android-apps van afgelopen week

1. Flitsmeister

De Nederlandse navigatie-app Flitsmeister werkte al een tijdje aan een Android Auto-app en nu kun je een testversie proberen. Hierdoor wordt het mogelijk om de app op het dashboard van je auto te gebruiken, mits deze natuurlijk Android Auto ondersteunt.

Met Fitsmeister kun je onder meer navigeren en onderweg gewaarschuwd worden voor flitsers en trajectcontroles. Om de Android Auto-versie van Flitsmeister te gebruiken, dien je je eerst aan te melden voor de bèta. Dit doe je door de stappen uit onderstaand artikel te volgen.

2. Reset Earth

Het klimaatprogramma van de Verenigde Naties heeft afgelopen week Reset Earth gepubliceerd. Deze game draait om het behouden van de ozonlaag en probeert kinderen (en volwassenen) bij te brengen hoe belangrijk deze beschermlaag voor de aarde is. Gedurende het spel worden complexe thema’s als klimaatverandering op een begrijpelijke manier aan de man gebracht.

Qua gameplay is Reset Earth het best te omschrijven als een platformer. Je bent dus bezig met rennen, springen en het ontwijken van vijanden. Tijdens het spelen kun je doorlopend wisselen tussen meerdere personages die allemaal hun sterke en zwakke punten hebben.

3. Cat Colony Crisis

Ook Cat Colony Crisis is een game met een actueel thema. In dit spel ben je namelijk bezig met het onder controle krijgen van een virus. Om dit beladen thema iets toegankelijker te maken doe je dit niet voor een groep mensen, maar als leider van een heuse kattenkolonie.

In Cat Colony Crisis sta je namelijk aan het roer van een ruimteschip dat wordt bevolkt door katten. Er is een mysterieus virus aan boord geslopen en jij moet ervoor zorgen dat het zich niet verspreidt onder de harige bewoners. Dat doe je onder meer door besmette katten zoveel mogelijk te isoleren.

4. Bodyguard

Bodygaurd omschrijft zichzelf als een moderator-app voor social media. Het komt erop neer dat de lijfwacht internetpesten en negatieve online reacties buiten de deur houdt, en complimenten juist laat passeren. De app is niet nieuw maar heeft afgelopen week wel een fikse update gekregen.

Onder meer het algoritme, dat bepaalt welke reacties wel en niet doorgelaten worden, is bijvoorbeeld een stuk slimmer geworden. Je kunt Bodyguard onder meer koppelen aan je profielen op Instagram, Twitter, YouTube en Twitch. Vervolgens houdt de app continu bij hoe volgers reageren op je bijdragen en neemt jou hierbij in bescherming.

5. Senso no Ken: Thousands Layered Edge

Senso no Ken: Thousands Layered Edge is een actiegame waarin je in de huid kruipt van een jonge, vrouwelijke sluipmoordenaar. In dit spel pak je het zwaard op om vijanden kleiner te maken met als uiteindelijke doel het voorkomen van een burgeroorlog. Senso no Ken valt onder meer op dankzij de retrovormgeving en unieke gameplay.

Vechten doe je namelijk door tactisch over het scherm van je smartphone te vegen. Ook ontwijken doe je door te swipen en om je reactievermogen te testen moet je soms op het schermpje tikken. Iedere keer dat je iemand verslaat wordt jij sterker. Ook laten vijanden soms waardevolle spullen achter, zoals sterkere zwaarden en betere uitrusting.