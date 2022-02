De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #6 2022)

Ontdek de geschiedenis van Nederland, verken donkere kerkers en bouw je eigen wintersportparadijs. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Dungeon and Gravestone

Leren door te doen. Dat is Dungeon and Gravestone in een notendop. Deze game speelt zich af in donkere kerkers en daagt spelers uit om vooral zelf aan de slag te gaan. Het doel is simpel – de onderwereld verkennen en zoveel mogelijk buit meenemen – maar hoe je dat doet is een tweede.

Dit komt vooral door het gegeven dat alle kerkers die je in Dungeon and Gravestone bezoekt volstrekt willekeurig zijn. Iedere keer wanneer je naar de onderwereld afreist kom je dus in een ander level terecht. Het spel bestaat vooral uit vijanden verslaan, buit verzamelen en het speelbare karakter sterker maken. En oh ja, iedere keer dat je overlijdt komt er een grafsteen in de kerkers bij die aangeven waar jij het loodje hebt gelegd. Wen eraan, want in dit spel wordt je vaak verslagen.

Dungeon and Gravestone Wonderland Kazkiri inc. € 5,49 via Google Play via Google Play

2. Het verhaal van Nederland

Heel Nederland is in de ban van ‘Het verhaal van Nederland’. Dit televisieprogramma, waarin acteur Daan Schuurmans je als geschiedenisleraar bijpraat over het verleden van ons landje, heeft ook een Android-app. Deze zogeheten ‘podwalk’-app vertelt je over het verleden van Nederland terwijl jij door de ‘plaats delict’ wandelt.

In tien wandelingen door stad en land vertelt Schuurmans hoe Nederland (en haar inwoners) zijn geworden zoals ze nu zijn. Je begint bij een aangegeven startpunt, doet je oortjes in of koptelefoon op, en de app doet de rest. De acteur vertelt stap-voor-stap wat er is gebeurd op de plaats waar je nu wandelt.

Het verhaal van Nederland NTR 6,8 (30 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Sidelyne

Nu de coronaregels steeds soepeler worden komt ook de (amateur)sport steeds meer op gang en is publiek steeds vaker welkom. Maar, hoe weet je waar en wanneer je naar een potje voetbal, handbal of ijshockey kunt kijken? Daar komt Sidelyne om de hoek kijken.

Deze nieuwe app laat je namelijk zien waar en wanneer er sportwedstrijden bij jou in de buurt plaatsvinden. Sidelyne is gratis en momenteel actief in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Na het opstarten van de app zie je een kaartje met daarop allerlei sportwedstrijden om te bezoeken.

Sidelyne: Local Sports Events Sportamt Gratis via Google Play via Google Play

4. Ski Resort: Idle Snow Tycoon

Maakt een goede skiër een goede ondernemer? Je komt erachter in Ski Resort, een game die volledig draait om het uitbouwen van een wintersportparadijs. Je bent hierin niet alleen verantwoordelijk voor het trekken van nieuwe bezoekers, maar je moet ze natuurlijk ook iets te bieden hebben.

Het is dan ook belangrijk om bijvoorbeeld een goede bar, restaurant en skischool te bouwen. Onderwijl moet je op de financiën letten, want wanneer je te hard groeit komt je kasstroom wellicht onder druk te staan. Spelers van klassieke games als Rollercoaster Tycoon zijn wel bekend met dit principe.

Ski Resort: Idle Snow Tycoon GGDS - Idle Tycoon Games 8,8 (1.523 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ben je op zoek naar meer goede Android-apps en games?