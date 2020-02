De 3 beste Android-apps in de Play Store van week 7 – 2020

De Play Store staat nooit stil. Er komen continu nieuwe applicaties bij, maar ook bestaande apps worden aan de lopende band van updates voorzien. Overzicht bewaren is daardoor best lastig. Daarom zetten we de beste Android-apps van het moment op een rij.

1. Gboard

Google heeft een nieuwe bètaversie uitgebracht van Gboard. Daarmee is het mogelijk om emoji te mixen en als stickers te versturen. De nieuwe feature wordt door Google ‘Emoji Kitchen’ genoemd. Volgens de zoekgigant heb je zo eindeloze mogelijkheden om het perfecte ‘recept’ voor de juiste emoji te vinden.

Dat geldt voor nu alleen nog voor bètagebruikers van de applicatie. Je kiest zoals altijd een emoji, waarna er verschillende nieuwe stickers te zien zijn om direct te versturen. Omdat het geen echte emoji zijn, zijn ze door elke ontvanger te zien. Daarbij maakt het niet uit welk toetsenbord, Android-versie of chat-app hij of zij gebruikt.

→ Download Gboard in de Play Store (gratis)

2. Aangifte 2019

Binnenkort is het weer tijd voor de belastingaangifte van 2019. Ook dit jaar is er weer een officiële Aangifte 2019-app uitgebracht. Je begint met een stappenplan waarbij je je DigiD-gegevens moet invoeren. Extra handig: de gegevens die al bekend zijn bij de Belastingdienst zijn al ingevuld. Je hoeft alleen maar te controleren of de gegevens kloppen.

Het is heel belangrijk dat je de ingevulde gegevens goed controleert, want het kan zijn dat er iets niet goed in het systeem van de Belastingdienst is terecht gekomen. Als er iets niet klopt, kan je het beste contact opnemen met de Belastingdienst. Het is namelijk niet mogelijk om gegevens zelf te wijzigen of aan te vullen. De app is nu te downloaden, maar pas vanaf 1 maart te gebruiken.

→ Download Aangifte 2019 in de Play Store (gratis)

3. Facebook Lite

Facebook geeft zijn apps beetje bij beetje een donkere modus. Zo hebben Messenger en Instagram al een donkere versie en komt er een donkere modus voor WhatsApp aan. De Facebook-app mist deze functie nog. De Lite-versie van Facebook krijgt de primeur.

Facebook Lite is een lichte versie van de app, voor mensen met een trage telefoon en een beperkte databundel. De app is voornamelijk bedoeld voor ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland kan het prettig zijn. Met de nieuwe donkere modus kan de app niet enkel minder belastend zijn voor het geheugen en de data, maar ook de accu.

→ Download Facebook Lite in de Play Store (gratis)