Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Don’t eat Pete

Don’t eat Pete is misschien wel een cultklassieker in wording. Het spel heeft een overduidelijk op Minecraft geïnspireerde vormgeving en draait om het bestrijden van zombies. Je kunt de hersenloze meute bijvoorbeeld in een andere richting proberen te sturen door ze af te leiden, of een tactische val te plaatsen.

Het uiteindelijke doel van Don’t eat Pete is om, zoals je mag verwachten, niet opgegeten te worden. Dat doe je door jouw thuisbasis te beschermen en alle zombies te verslaan. Je kunt ook de wijde wereld intrekken om naar overlevenden te zoeken, maar dat is uiteraard niet zonder risico. De game is momenteel in bèta, dus je kunt tijdens het spelen tegen problemen aanlopen.

Don't eat Pete - Zombie survival Idle Game Studios Gratis via Google Play via Google Play

2. Doodle Dash

Zo kleurrijk als Don’t eat Pete is, zo simpel oogt Doodle Dash. Deze game is namelijk compleet met de hand getekend. In het avonturenspel leg je een route af en is het de bedoeling om zo ver mogelijk te komen. Dit gaat echter niet zomaar, want onderweg kom je allerlei obstakels tegen.

Soms is de weg bijvoorbeeld opengebroken waardoor je moet springen en andere keren stuitert er een voorwerp jouw kant op. Het sterke punt van Doodle Dash is de onvoorspelbaarheid: iedere tocht die je aflegt is weer net iets anders. De ene keer eindig je na een tunnel bijvoorbeeld in de woestijn, terwijl je de andere keer op een jetski belandt en haaien moet ontwijken.

Doodle Dash Ghostfall Studios 9,8 (14 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Alternatieven voor LastPass

Slecht nieuws voor gratis gebruikers van LastPass afgelopen week. De wachtwoordenbeheerder werkt binnenkort nog maar op één type apparaat: computers of telefoons. Wil je LastPass zowel op je computer als telefoon gebruiken, dan moet je de portemonnee (à ruim 30 euro per jaar) trekken.

De afgelopen week hebben wij daarom enkele interessante alternatieven voor LastPass op een rij gezet. Apps als Bitwarden doen in functionaliteit namelijk niet onder voor LastPass, maar zijn wel gratis. Bovendien kun je al je reeds bestaande wachtwoorden makkelijk importeren in deze apps. Lees er alles over in onderstaand artikel.

Lees verder: De beste alternatieven voor wachtwoord-app LastPass

Bitwarden Password Manager Bitwarden Inc. 9,2 (18173 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Custom Volume Panel

Een van de grote voordelen van Android-telefoons is de mogelijkheid om het uiterlijk van je toestel naar eigen hand te zetten. Met deze app kun je bijvoorbeeld het design van de standaard volumebalk aanpassen. Deze krijg je te zien op het moment dat je het volume verandert.

Je hebt keuze uit verschillende designs. Ook kun je kiezen of je de volumebalk aan de linker- of rechterkant van je telefoon wil zien op het moment dat je de knoppen indrukt. De app is gratis te gebruiken, maar voor sommige designs moet je de portemonnee trekken.