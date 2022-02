De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #7 2022)

Een ijzige expeditie, tekeningen voor elkaar maken en de digitale versie van een razendpopulair kaartspel. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Inua: A Story in Ice and Time

Inua is zijn aanschafprijs meer dan waard. Deze avonturiersgame speelt zich af in het koude noorden van Canada en verenigt drie verhalen ineen. Je kruipt in de huid van Taïna, een journalist die het mysterie rondom het verdwijnen van een verkenningsschip uit de negentiende eeuw wil ontrafelen.

Haar verhaal is gelinkt aan dat van Peter, een jonge filmmaker die in 1950 hetzelfde probeerde te doen voor een militaire expeditie. Tot slot heb je nog Simon, die aan boord was van het schip uit de negentiende eeuw. Inua is een prachtig vormgegeven, minimalistische game waarin je stukje bij beetje meer over het imposante verhaal te weten komt.

Inua - A Story in Ice and Time ARTE Experience € 4,99 via Google Play via Google Play

2. NoteIt

NoteIt is niet zomaar een teken-app. Je maakt namelijk niet alleen tekeningen voor jezelf, maar ook voor een ander. Met NoteIt kun je jouw creaties namelijk doorsturen naar vrienden, en vice versa.

Zodoende kun je bijvoorbeeld een tekening van je vriend(in) op het thuisscherm van je telefoon plaatsen. De app is voor zowel Android als iOS (iPhone) beschikbaar en gratis. Je moet wel even wennen aan de bediening: de iconen om bijvoorbeeld van kleur en/of pen te wisselen zijn nogal klein (en dus priegelig).

NoteIt: Drawing Widget App SocialWidget Gratis via Google Play via Google Play

3. Finch

Tamagotchi voor je mentale gezondheid, dat is Finch in een notendop. Deze nieuwe app draait om zelfliefde en geeft jou de verantwoordelijkheid over een vriendelijk, virtueel diertje. Deze metgezel kan alleen groeien en gezond blijven wanneer jij goed voor jezelf zorgt.

Finch vraagt je bijvoorbeeld om je negatieve gedachten van je af te schrijven en kan je helpen met ademhalingsoefeningen. Hoe beter jij voor je mentale gezondheid zorgt, hoe hoger level je Finch haalt. De app is gratis, maar om alle functies te ontgrendelen moet je de portemonnee trekken.

Finch: Self Care Widget Pet Finch Care Inc 9,8 (32.489 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Yu-Gi-Oh! Master Duel

Hij was al eventjes speelbaar op gameconsoles en de computer, maar nu is Yu-Gi-Oh! Master Duel ook verkrijgbaar op Android. In deze digitale versie van het populaire kaartspel neem je het via internet op tegen andere spelers. Er zitten in totaal meer dan 100.000 kaarten in het spel.

Het doel is, uiteraard, om de tegenstander te verslaan. Dat doe je door eerst de verdedigingslinie van de opponent te doorbreken. Zodra de ander geen kaarten (lees: monsters) meer heeft om zich te verdedigen, kun je rechtstreeks aanvallen. Let wel op, want tegenstanders kunnen ook ‘trapcards’ spelen, oftewel jou overrompelen door een bommetje te planten.

Yu-Gi-Oh! Master Duel KONAMI 8,4 (54.954 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

