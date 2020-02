De 3 beste Android-apps in de Play Store van week 8 – 2020

De Play Store staat nooit stil. Er komen continu nieuwe applicaties bij, maar ook bestaande apps worden aan de lopende band van updates voorzien. Overzicht bewaren is daardoor best lastig. Daarom zetten we de beste Android-apps van het moment op een rij.

1. Microsoft Office

De nieuwe Office-app van Microsoft was al een tijdje beschikbaar als bèta en is nu stilletjes live gegaan in de Play Store. In de app zijn de al bestaande apps van Microsoft te vinden. Zo zijn er nu geen losse apps meer nodig voor Word, Excel, PowerPoint en OneDrive en kunnen ook pdf’s en media geopend en bewerkt worden.

Daarnaast heeft de app een aantal handige functies geïntegreerd. Zo is er geen aparte app meer nodig voor Microsoft Office Lens, waarmee je foto’s kunt converteren naar Word of Excel-bestanden.

Ook is het mogelijk om bestanden te delen met apparaten in de buurt via bluetooth en wifi. Verder kun je pdf’s ondertekenen door met je vinger een handtekening te zetten.

→ Download Microsoft Office in de Play Store (gratis)

2. Dyme

Heb je teveel dagen van de maand over aan het einde van je bankrekening? Met Dyme hoeft dat niet meer te gebeuren. De app geeft je een duidelijk overzicht van al je vaste lasten. In tegenstelling tot veel andere uitgave-apps hoef je in Dyme niet iedere uitgave apart in te voeren. Het is namelijk mogelijk om de app te synchroniseren met de online bankieren-app van je eigen bank.

Al je vaste lasten, dus je abonnementen, lidmaatschappen, huur etcetera, worden automatisch gelabeld in de app. Zo zie je in één oogopslag wat je in de maand kwijt bent van je inkomen en hoeveel bestedingsruimte je daarnaast hebt.

Heb je ooit een abonnement afgesloten waar je vanaf wil? In Dyme zeg je deze met een paar klikken op. Op deze manier heb je meer grip op je financiën en heb je hopelijk wat meer over aan het einde van de maand.

→ Download Dyme in de Play Store (gratis)

3. Google Contacten

De Contacten-app van Google heeft een kleine, maar handige update gekregen. Voortaan toont de applicatie ook contacten die je niet hebt opgeslagen, maar wel contact mee hebt gehad via bijvoorbeeld Gmail. Hierdoor hoef je niet je inbox door te spitten naar dat ene contact, maar kun je gewoon in de Contacten-app zoeken.

Dit is meteen een nadeel van de nieuwe feature, want de contacten zijn alleen te vinden met een zoekopdracht, en worden niet in een lijst weergegeven.

→ Download Google Contacten in de Play Store (gratis)