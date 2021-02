Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

De 4 beste Android-apps van afgelopen week

De Play Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Android Planet scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste Android-apps, updates en games van deze week.

1. Infinite Galaxy

Infinite Galaxy is nog maar net uit en werd toch al meer dan één miljoen keer gedownload in de Play Store. Het is dan ook een visueel erg aantrekkelijke game, waarin je het universum verkent in je eigen ruimteschip. Samen met je kompanen moet je weerstand bieden aan de gemene machthebbers om zo de vrede te herstellen.

Natuurlijk barst het van de gevechten in Infinite Galaxy, maar strategie is net zo belangrijk. Je verricht wetenschappelijk onderzoek en sleutelt altijd verder aan het ultieme ruimteschip. Daarnaast probeer je nieuwe medewerkers aan te nemen die kunnen bijdragen aan de eindoverwinning.

Infinite Galaxy Camel Games Limited 8,6 (12751 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Wordsmyth

Ben je geen fan van actie of wil je ook gewoon een wat rustigere game voor de vrije uurtjes? Dan is Wordsmyth een goede optie. Je krijgt iedereen dag negen letters, waarmee je zoveel mogelijk woorden moet zien te maken. Dat lijkt makkelijker dan het is, want er zijn soms wel honderden combinaties mogelijk.

WordSmyth is een perfecte game om op meerdere momenten per dag kort te spelen. Zit je vast? Dan kijk je een uurtje later gewoon verder. Na 24 uur krijg je weer nieuwe letters. De game heeft een prachtig design, dat de beoogde Zen-beleving versterkt. Helaas is er geen gratis proefversie beschikbaar, je moet direct (eenmalig) 3,39 euro afrekenen.

Wordsmyth - A Daily Word Game To Train Your Brain Rose Design & Education Services Ltd € 3,39 via Google Play via Google Play

3. BirdNET

Loop je vaak in de natuur en vraag je je dan af welke vogels toch zo prachtig aan het zingen zijn? Dan is BirdNET zeker een aanrader. Met deze app heb je geen verrekijker en encyclopedie meer nodig. BirdNET luistert via de microfoon van je smartphone namelijk naar de geluiden van vogels en vertelt je met welke soort je te maken hebt.

Helemáál vanzelf gaat het overigens niet. Je moet handmatig het stukje audio selecteren waarop de vogel te horen is. BirdNET houdt rekening met je locatie, zodat er alleen gezocht wordt in soorten die daadwerkelijk op die plek voorkomen.

BirdNET: Bird sound identification Stefan Kahl 9,2 (5254 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Quill

Quill gaat de strijd aan met apps als Slack, Microsoft Teams en andere bedrijfs-apps. Quill wil de rust terugbrengen naar digitale communicatie, met een app die daar speciaal voor ontworpen is. Dit doet de app door onderscheid te maken tussen de soorten kanalen die iedereen aan kan maken. In de zogenaamde Structured-kanalen kun je overzichtelijk over specifieke onderwerpen praten omdat ieder gesprek uit een thread bestaat. Ook krijg je minder notificaties.

Wil je gewoon met collega’s kletsen? Dan kun je een sociaal kanaal openen dat zich meer gedraagt als een traditioneel chatgesprek. Quill is gratis te proberen en beschikbaar voor kleine teams. Grotere teams betalen een maandelijks bedrag. De app is naast Android ook beschikbaar voor iOS, macOS, Windows en Linux.