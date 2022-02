De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #8 2022)

Een verslavende game over de Chinese oudheid, een simpel toetsenbord en de comeback van een bekende retrogame. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Bladed Fury

Bladed Fury is precies zo’n game die niet te moeilijk, maar ook niet te simpel is. Het thema van dit 2D-platformspel is Chinese mythologie en de gameplay bestaat voornamelijk uit hakken, nog iets meer hakken en als dat niet lukt hakken.

Bladed Fury is een zogeheten ‘hack & slash’-game waarin snelle actie wordt afgewisseld met verhalende filmpjes, afgetopt met atmosferische achtergrondmuziek. Aan het eind van ieder level staat een eindbaas op je te wachten en binnen een paar uur heb je het spel uit. Bladed Fury is ook verkrijgbaar op de Nintendo Switch en pc, maar op Android haal je ‘m voor een adviesprijs van ruim vier euro veel goedkoper in huis.

Bladed Fury PM Studios € 4,39 via Google Play via Google Play

2. Simple Keyboard

Niet geheel verrassend is Simple Keyboard een toetsenbord-app. Aan toetsenbord-apps heeft het Android-systeem geen gebrek, maar toch is dit programma de moeite waard. Ten eerste is Simple Keyboard heel ‘licht’ en neemt de installatie dus weinig opslagruimte in gebruik.

Daarbij is het keyboard met Android 12 in het achterhoofd ontworpen. Simple Keyboard maakt namelijk gebruik van het Material You-design dat de nieuwste versie van het Android-systeem introduceerde. Daarbij vraagt de toetsenbord-app geen onnodige rechten, wat goed is voor je privacy.

Simple Keyboard Simple Mobile Tools Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Dungeons of Dreadrock

Ben je gek op retrogames? Probeer dan Dungeons of Dreadrock eens. Dit spel verscheen al eerder in de jaren ’80 en is nu helemaal opgepoetst voor de Android-release. De game speelt zich af in donkere kerkers en met name de manier van besturing is opvallend. Je bestuurt het speelbare karakter namelijk van bovenaf. Hierdoor heeft de gameplay wel wat weg van een puzzelgame.

https://youtu.be/F4iroLEYrSE

Je moet bijvoorbeeld goed oppassen, want je zou zomaar in een val kunnen belanden (of een vijand tegenkomen). Dungeons of Dreadrock bestaat uit 100 levels en toont geen genade. Wie halverwege zijn ontdekkingstoch het loodje legt, moet helemaal overnieuw beginnen. De game is gratis te downloaden, maar toont wel advertenties. Deze kun je tegen betaling afkopen.

Dungeons of Dreadrock Christoph Minnameier Gratis via Google Play via Google Play

4. Resize Image

Heel revolutionair is Resize Image niet, maar wel handig. De treffend omschreven app maakt het mogelijk om kiekjes makkelijk en snel te (her)formatteren. Op die manier kun je een plaatje bijvoorbeeld precies op maat maken om te plaatsen op Instagram, Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk.

Je hebt meerdere opties om foto’s in het juiste formaat te krijgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een pixelverhouding te kiezen, maar je kunt ook besluiten om een plaatje procentueel te vergroten of verkleinen. Verder is het mogelijk om in één keer een hele rits foto’s te wijzigen.

Resize Image - Resize Photos Yogesh Dama € 1,09 via Google Play via Google Play

5. D’n Dictionair

Wie is dien Limbörgs? Dat van mij is niet-bestaand en daarom komt D’n Dictionair als gelegen. Deze app omschrijft zichzelf als het meest geavanceerde woordenboek van het Limburgs en zijn dialecten. Je kunt onder meer de dialecten van Maastricht, Roermond, Valkenburg, Venlo en Sittard opzoeken.

Vertalen kan van en naar het Limburgs, Nederlands en Engels. Verder is D’n Dictionair een handig naslagwerk, want je kunt op bepaalde steekwoorden zoeken. Komt dit woord voor in een gezegde, dan kom je hier via het woordenboek achter. Er zitten in totaal zo’n 135.000 Limburgse woorden in de app met daarbij ongeveer 30.000 gezegden en uitdrukkingen. D’n Dictionair is helemaal gratis.

D'n Dictionair Limburgse Academie 7,8 (13 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ontdek meer toffe Android-apps en games: