De 3 beste Android-apps in de Play Store van week 9 – 2020

De Play Store staat nooit stil. Er komen continu nieuwe applicaties bij, maar ook bestaande apps worden aan de lopende band van updates voorzien. Overzicht bewaren is daardoor best lastig. Daarom zetten we de beste Android-apps van het moment op een rij.

1. OnePlus Gallery

Versie 3.8.21 van de OnePlus Gallery-app, die standaard op OnePlus-telefoons staat, introduceert een aantal toffe features. Dankzij gezichtsherkenning is het nu mogelijk om snel foto’s te vinden van een specifiek persoon. Open hiervoor het nieuwe tabblad, kies voor ‘Mensen’ en vervolgens zie je allerlei mappen waar foto’s van bepaalde personen in te vinden zijn.

Een functie die jaren geleden naar Google Foto’s kwam, is nu ook in OnePlus Gallery te vinden. Het gaat om het automatisch creëren van ‘slimme verhalen’. Ben je een weekendje weggeweest, heb je een avondje feest gevierd met vrienden of even vakantie gevierd? Met de nieuwste update maakt je toestel er automatisch een leuk en fraai verhaal van.

→ Download OnePlus Gallery in de Play Store (gratis)

2. Eri’s Forest

In Eri’s Forest probeer je als bosbeschermer je bos te bewaken. De wilde dieren van het bos worden gehersenspoeld en vallen jouw bomen aan. In dit sprookjesachtige spel ga je het gevecht met ze aan, maar dan wel óp de boom.

Dit betekent dat je ook de hoogte in moet en je om de boom heen verplaatst. Maar er zitten wel wat addertjes onder het gras: zo lekt de boom hars waardoor je langzamer gaat als je geraakt wordt. Je behendigheid wordt flink op de proef gesteld om het bos te redden.

→ Download Eri’s Forest in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

3. Aangifte 2019

Het is weer tijd voor de belastingaangifte van 2019. Ook dit jaar is er weer een officiële Aangifte 2019-app uitgebracht. Je begint met een stappenplan waarbij je je DigiD-gegevens moet invoeren. Extra handig: de gegevens die al bekend zijn bij de Belastingdienst zijn al ingevuld. Je hoeft alleen maar te controleren of de gegevens kloppen.

Het is heel belangrijk dat je de ingevulde gegevens goed controleert, want het kan zijn dat er iets niet goed in het systeem van de Belastingdienst is terecht gekomen. Als er iets niet klopt, kan je het beste contact opnemen met de Belastingdienst. Het is namelijk niet mogelijk om gegevens zelf te wijzigen of aan te vullen.

→ Download Aangifte 2019 in de Play Store (gratis)