De 4 beste Android-apps en games van de week (editie #9 2022)

De opgepoetste versie van een klassieke game, een betere vertaal-app dan Google Translate en Tinder voor vriendschappen. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

1. Final Fantasy VI

Uitgever Square Enix is al een tijdje bezig met het uitbrengen van vernieuwde versies van de klassieke Final Fantasy-games, en deze week verscheen deel 6 in de Play Store. Dit deel werd in 1994 uitgebracht en kon daarom wel een oppoetsbeurt gebruiken. Daar is Square Enix in geslaagd, want Final Fantasy VI ziet er prachtig uit.

Aan de verhaallijn en inhoud is niet gesleuteld, en gelukkig maar. Wel is het een gemiste kans dat je de game niet met een controller kunt spelen. Nu moet je het spel dus bedienen door op het touchscreen van je telefoon te drukken, wat niet altijd even goed werkt. Ook de forse aankoopprijs is even slikken. Je bent dan wel verzekerd van vele uren spelplezier.

FINAL FANTASY VI SQUARE ENIX Co.,Ltd. € 17,99 via Google Play via Google Play

2. Character

Een dating-app, maar dan om vrienden te maken. Krachtiger kunnen we de nieuwe app Character niet omschrijven. Na het downloaden maak je een profiel aan en geef je antwoord op vragen door ze naar links of rechts te swipen.

De inhoud van deze vragen gaat alle kanten op, van lichtzinnig tot behoorlijk diep. Character vraagt bijvoorbeeld of je van kunst houdt, maar ook of je voorstander bent van het nationaliseren van banken.

Zodra je genoeg vragen hebt beantwoord, krijg je profielen van andere gebruikers te zien. Hier zie je hoe zij op de vragen geantwoord hebben en nadat je elkaar hebt ‘gekeurd’ kan het chatten beginnen. Het uiteindelijke doel van Character is om mensen met elkaar te verbinden. Vooralsnog zijn er weinig Nederlandse gebruikers actief op het platform, maar wellicht gaat dat veranderen.

Character Friend-finding Character Tech Gratis via Google Play via Google Play

3. Castle War: Idle Island

Zoals de naam doet vermoeden draait het in Castle War: Idle Island om het bouwen van kastelen, en daarmee vechten. Aan jou de taak om je fort zo stevig mogelijk te maken, want je neemt het op tegen andere spelers. Hun taak is simpel: jouw kasteel zo snel mogelijk met de grond gelijk maken.

Het is in Castle War: Idle Island belangrijk om precies de juiste mix tussen aanval en verdediging te kiezen. Wie vol in de aanval gaat is immers kwetsbaar in de verdediging. De game is gratis te spelen, maar er zitten wel relatief veel in-app aankopen in. Stoor je je hier niet teveel aan, dan is Castle War: Idle Island een leuk spel voor tussendoor.

Castle War: Idle Island Plug in Digital Gratis via Google Play via Google Play

4. DeepL

De meeste mensen gebruiken Google Translate voor het vertalen van teksten, maar dat wil niet zeggen dat Googles app ook de beste is. De kwaliteit van DeepL’s vertalingen zijn namelijk vaak (stukken) beter. Dit Duitse bedrijf heeft een erg aangename vertaal-app gebouwd die maar liefst 26 talen spreekt.

Je kunt onder meer van en naar het Duits, Engels, Spaans, Russisch, Nederlands en Chinees vertalen. Dankzij de automatische taaldetectie weet DeepL bovendien binnen een paar woorden al welke taal je onder de knie probeert te krijgen.

Bijkomend voordeel is dat de app compleet gratis is en er niet met je gegevens vandoor gaat. Men verdient geld aan zakelijke klanten en abonnementen (die je meer functies geven).

DeepL Translate DeepL SE 10 (1.453 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

