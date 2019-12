Dit zijn de 15 beste Android-games van 2019

Het afgelopen jaar hebben we een hele hoop toffe games gespeeld. Nu kijken we terug met de vijftien beste Android-games van 2019.

De 15 beste Android-games 2019

Op Android Planet kiezen we elke maand vijf nieuwe games uit die volgens ons de moeite waard zijn. Dat is best veel. Daarom kijken we nu terug naar welke games in 2019 we het allermeest van hebben genoten. Als je een van deze games downloadt, staat je sowieso iets bijzonders te wachten. Ook leuk voor de kerstvakantie!

15. Minecraft Earth

Minecraft Earth is nog niet af, maar de vroege versie die je nu al kunt spelen doet hele leuke dingen. Hoewel de game niet op elk Android-toestel lekker werkt, is het waanzinnig hoe augmented reality wordt gebruikt om jonge spelers op een nieuwe manier met de Minecraft-wereld te laten spelen. Denk aan een enorm bouwpakket op tafel zonder rotzooi.

→ Download Minecraft Earth in Google Play (gratis)

14. Swords of Ditto

Elke keer als je dood gaat in Swords of Ditto, begin je weer als een nieuw personage. Je behoudt wel je ervaring, dus hopelijk kom je deze keer dichterbij het verslaan van het kwaad. In welke andere game kun je nou vechten met speelgoed dat je verbetert met stickers?

→ Download Swords of Ditto in Google Play (6,49 euro)

13. The Elder Scrolls: Blades

Android-gamers kunnen eindelijk in de fantasiewereld van The Elder Scrolls stappen. Verwacht alleen geen Skyrim voor smartphones, maar een hele eigen soort game. Dat betekent dus geen open wereld en groots verhaal, maar wel veel gebieden om te ontdekken en gevechten om te winnen. De game ziet er tevens prachtig uit.

Lees ook onze The Elder Scrolls: Blades review.

→ Download The Elder Scrolls: Blades in Google Play (gratis)

12. Photographs

Photographs vertelt op een unieke manier verschillende verhaaltjes via foto’s en puzzels. De game komt van de maker van 1000000 en You Must Build a Boat, die het na die snelle games duidelijk wat langzamer aan wilde doen. Dat werkt erg goed.

→ Download Photographs in Google Play (4,19 euro)

11. Human: Fall Flat

Human: Fall Flat is een hilarisch spelletje, waarin je een wiebelig mensje moet zien te besturen terwijl je allerlei obstakels overkomt. Je kunt alles in de omgeving vastgrijpen, maar uiteraard gaat dat heel erg vaak fout. De game is leuk genoeg om elke keer weer op te staan en een nieuwe poging te wagen.

→ Download Human: Fall Flat in Google Play (6,49 euro)

10. OXXO

OXXO is een bijzonder fijne puzzelgame, waarin je alle X’jes, O’tjes en andere figuurtjes met elkaar moet verbinden door blokjes te schuiven en te draaien. Het zijn de prettige stijl en interessante breinbrekers waardoor de game een plek in deze lijst verdient.

→ Download App in Google Play (1,09 euro)

9. blue

De puzzelgames van Bart Bonte zijn elke keer weer een genot om te spelen en dat is met blue niet anders. Net als de vorige games is het je doel om elk scherm op te lossen door te tikken, wrijven en meer. Met het downloaden van deze game loop je sowieso geen blauwtje.

→ Download blue in Google Play (gratis)

8. Dream Daddy

Aan datinggames geen tekort in de Play Store, maar er zijn weinig games met zo’n groot hart als Dream Daddy. De game draait om een vader die met andere vaders datet, waarbij je elke keer weer wordt verrast door de personages. Maar stiekem draait het echt om vaderschap en de moeilijkheden die daarbij horen. Daarmee is Dream Daddy een van de mooiste games van het jaar.

→ Download Dream Daddy in Google Play (gratis)

7. Black Desert Mobile

Aan het eind van het jaar is Black Desert Mobile nog een zeer welkome verrassing. Deze extreem uitgebreide MMO maakt succesvol de overstap naar smartphones, door spelers de keuze te geven in hoeveel controle ze willen. De game ziet er prachtig uit, met onder andere veel mogelijkheden om je eigen personage te creëren. Op het moment van schrijven zijn er wel maar vijf verschillende professies (zoals heks en boogschutter) om te kiezen, maar als het goed is worden daar later meer aan toegevoegd.

→ Download Black Desert Mobile in Google Play (gratis)

6. Mario Kart Tour

Net als The Elder Scrolls: Blades is Mario Kart Tour wellicht niet wat fans van de populaire gameserie hadden gehoopt. Zet je dat even opzij, dan is er heel lang plezier uit deze game te halen. Nintendo voegt constant nieuwe races toe, met nieuwe versies van bekende personages en nieuwe banen. Weet jij elke keer als eerste over de finish te driften?

Lees ook onze Mario Kart Tour review.

→ Download Mario Kart Tour in Google Play (gratis)

5. KIDS

KIDS is een opvallende game in deze lijst, want met een kwartiertje spelen ben je er wel doorheen. Toch weten de makers in die vijftien minuten een hele hoop te doen en te zeggen. KIDS is meer een kunstproject dan een game, waarin op een unieke manier wordt gekeken naar hoe menigtes zich gedragen en hoe groepsdruk werkt. Spring in het zwarte gat en laat je verrassen door KIDS.

→ Download KIDS in Google Play (2,69 euro)

4. Thumper: Pocketuitgave

Geen game laat snelheid en behendigheid zo tof voelen als Thumper. Als een ruimtekever race je over een baan, terwijl je op de juiste momenten moet reageren op bochten, sprongen en gevaren. Het tempo wordt razendsnel opgevoerd, terwijl de visuele stijl en de soundtrack je compleet in de ervaring zuigen. Als je Thumper speelt verdwijnt de wereld even volledig. Alleen jij, de razendsnelle ruimtekever, blijft over met als doel die enge baas aan het eind van dit level.

→ Download Thumper: Pocketuitgave in Google Play (4,99 euro)

3. Minit

Wat kun je in nou in het leven binnen een minuut bereiken? Een hele hoop, leert de game Minit ons. Na zestig seconden ga je dood, maar binnen die tijd weet je elke keer weer ergens anders te komen. Totdat je blijvende veranderingen teweeg brengt en nog verder geraakt. Dit concept is zo leuk uitgewerkt, dat Minit absoluut een must play is. Een verdiende plek als een van de tofste Android-games van het jaar.

→ Download Minit in Google Play (5,49 euro)

2. Stardew Valley

Al die actie, snelheid en tijdsnood in de eerder genoemde games zorgt voor een hoop spanning. Soms wil je ook gewoon even een stap terug nemen. De rem indrukken om te genieten van de natuur. In Stardew Valley neem je de vervallen boerderij van je grootvader over en start je een sociaal leven met het nabijgelegen dorpje. Dat is een stuk leuker dan het klinkt, want Stardew Valley is zo’n game die je ‘eventjes’ gaat spelen, waarna het zo uren later is. Die wortelen oogsten niet zichzelf!

Lees ook onze Stardew Valley review.

→ Download Stardew Valley in Google Play (8,99 euro)

1. Call of Duty: Mobile

Toen we voor het eerst over Call of Duty: Mobile hoorden, lagen onze verwachtingen laag. Weer een uitgever die een succesvol gamemerk naar smartphones brengt om makkelijk geld te verdienen. Maar we hadden het helemaal fout. Call of Duty: Mobile is namelijk de beste shooter die ooit voor smartphones is verschenen.

Dat komt door een combinatie van een heerlijke besturing, een fijne speelmodus voor korte potjes en een heerlijke battle royale-modus voor als je meer tijd hebt. Bij elkaar is dat een ontzettend leuke game waarin winnen echt goed voelt.

Lees ook onze Call of Duty: Mobile review.

→ Download Call of Duty: Mobile in Google Play (gratis)

