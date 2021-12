Dit zijn de 6 beste Android-games van 2021

In 2021 zijn er stapels nieuwe games in de Play Store geplaatst. Wat ons betreft zijn dit de zes allerbeste games van het jaar.

Beste Android-games 2021: puzzels, moord en avontuur

Jaarlijks worden er ontelbaar nieuwe games in de Play Store toegevoegd. Het is dan lastig om de pareltjes eruit te vissen. Daarom doen wij dat voor je. Dit zijn wat ons betreft de zes beste Android-games van 2021.

1. Baba is You

Aan puzzelgames geen gebrek op Android, maar nog nooit zijn we zo’n slimme puzzelgame tegenkomen. In Baba is You mag je niet alleen de puzzelstukken verplaatsen, maar ook de regels van de hele puzzel aanpassen.

De regels staan letterlijk in beeld geschreven. Er staat bijvoorbeeld ‘Baba is you’, omdat jij het wezentje Baba bent. Er staat ‘Wall is stop’, omdat je niet door een muur kunt lopen. Maar wat als je het woord ‘stop’ verwijdert en je toch door de muur heen kan? Wat als je verandert wat het doel van de hele puzzel is? Of wie je bent?

Uiteraard wordt dit concept steeds verder uitgebreid, waardoor je mentaal constant wordt uitgedaagd om letterlijk out of the box te denken.

Baba Is You Hempuli 10 (616 reviews) € 7,99 via Google Play via Google Play

2. Overboard!

De makers van 80 Days hebben een nieuwe hit: Overboard! Deze game speelt zich af op een schip in de jaren dertig, waar een moord wordt gepleegd. Het is niet aan jou om deze moord op te lossen, want je weet al wie het heeft gedaan.

De game speel je deze keer namelijk vanuit het standpunt van de moordenaar: een actrice die haar echtgenoot over de reling heeft geduwd. Nu is het je doel om te ontsnappen. Onder andere door een alibi voor jezelf te verzinnen en andere reizigers verdacht maken. Dat moet je doen voordat het schip in New York aankomt. Lukt het niet? Dan begint de game gewoon weer opnieuw en kun je met nieuwe informatie andere keuzes maken.

Overboard! inkle Ltd € 6,99 via Google Play via Google Play

3. Marvel Future Revolution

Liefhebbers van Marvel worden goed vermaakt. Met films in de bioscoop, series op Disney Plus en tegenwoordig ook een hoop games. Een van de leukere games is Marvel Future Revolution.

De game duikt net als de huidige films en series in de multiverse, door verschillende versies van de aarde samen te smelten waardoor verschillende versies van bekende schurken overal opduiken. Gelukkig zijn er ook variaties van geliefde helden van de partij. De game gooit je direct in de actie, met fijne gevechten waarbij de krachten van elke held worden benut.

MARVEL Future Revolution Netmarble 8 (157.986 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Sixit

Ook Sixit is een puzzelgame, maar heeft hele eigen regels die je niet kunt veranderen. In deze wereld mag je namelijk maar zes acties per keer doen. Daarna start je opnieuw. Zes klinkt weinig, maar je kunt ondanks die beperking meer dan je zou denken.

Je bestuurt Pep, een beestje dat in een dorpje vol met dieren belandt. Zij zijn bang voor een storm, maar die kan gestopt worden door een slapende draak. Om de draak te bereiken, moet je eerst de problemen van de dorpsbewoners oplossen. Daar heb je verschillende hulpmiddelen voor, zoals vleugels of een bijl. Kies de juiste hulpmiddelen en probeer ze uit bij alle dorpsbewoners en obstakels. Een heerlijke game, vol humor en boordevol charme.

Sixit Star Garden Games 9 (1.531 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Unruly Heroes

De makers van deze game hebben voorheen bij gamemaker Ubisoft onder andere gewerkt aan Rayman en Assassin’s Creed. Dat merk je aan alles. Van de stijl, tot de afwerking. De game is gebaseerd op het Chinese verhaal Journey to the West. Je neemt de controle over vier verschillende personages in een 2D-platformer vol actie.

Je moet daarbij de krachten van elk personage benutten om niet alleen de lastige obstakels, maar ook de vijanden en bazen te verslaan. De makers hebben een hoop toffe ideeën om de game boeiend te houden en alles ziet er ook nog eens prachtig uit.

Unruly Heroes Perfect Game Speed 7,6 (1.093 reviews) € 1,99 via Google Play via Google Play

6. RuneScape

Twintig jaar geleden maakten drie broers een game, dat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een van de meest populaire MMO’s allertijden. De volledige game is nu te spelen op Android, met alle quests en locaties. Pc-spelers kunnen dus gewoon overstappen naar deze versie en verder gaan waar ze waren gebleven. Indrukwekkend!

RuneScape - Fantasy MMORPG Jagex Games Studio 8,6 (10.620 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Het beste van 2021

