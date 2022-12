Dit zijn de 10 beste Android-games van 2022

We hebben een hele hoop games gespeeld dit jaar en zetten de tien beste Android-games van 2022 voor je op een rij. Deze spellen mag je niet missen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 10 beste Android-games van 2022

Voor Android-games was 2022 een topjaar. Dat is deels te danken aan Netflix. Terwijl Apple steeds meer smartphonegames ronselt voor Apple Arcade, zorgt Netflix ervoor dat nieuwe games op beide platformen speelbaar zijn. Helemaal gratis als je toch al een abonnement op de streamingdienst hebt.

Daarnaast was er nog veel meer plezier te beleven. Van kaarten met superhelden tot gamen met je stem. Van samenwerken om te puzzelen tot immigranten keuren. Dit zijn wat ons betreft de tien beste Android-games van 2022.

10. One Hand Clapping

De meeste mobiele games bestuur je door je smartphonescherm aan te raken. Heel soms moet je het toestel bewegen om iets te bereiken. One Hand Clapping gooit het over een hele andere boeg: met deze game moet jij je stem gebruiken.

In beeld staat constant een metertje waarmee de game communiceert dat er geluisterd wordt. De game weet hoe hoog of laag je zingt en of je een noot kunt vasthouden. Dat lijkt soms een beetje op Flappy Bird, waarbij het hoofdpersonage omhoog gaat als je hoog zingt en omlaag gaat als je laag zingt. Maar daarnaast kom je ook een hoop originele puzzels tegen waarin je stem de oplossing is. Dat is erg leuk, maar helaas niet iets wat je in de trein kunt spelen. In ieder geval niet in de stiltecoupé.

One Hand Clapping HandyGames € 9,99 via Google Play via Google Play

9. Immortality (Netflix)

Als je eerder de games Her Story en Telling Lies hebt gespeeld, weet je wat je kunt verwachten van de nieuwste game van maker Sam Barlow. Immortality is namelijk ook een FMV-game, wat betekent dat je kijkt naar echte videobeelden met acteurs.

In Immortality volg je het verhaal van Marissa Marcel, een actrice die is verdwenen. In de game kijk en zoek je fragmenten van drie films waarin Marcel heeft gespeeld, maar die nooit zijn uitgekomen. Ook krijg je regelmatig een blik achter de schermen.

Immortality is één van de meest interessante games van het jaar, maar helaas is deze smartphoneversie niet zo stabiel als de versie voor pc en spelcomputers. Daarom krijgt Immortality een lagere plek in de lijst.

IMMORTALITY Netflix, Inc. 3,2 (595 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

8. Railbound

In deze fijne puzzelgame is het je doel om in elke puzzel de treinwagons op de juiste volgorde te zetten. Dat doe je door stukjes rails te bouwen.

Wat begint met een enkele wagon, wordt al snel uitgebreid naar meerdere wagons. Daarna worden er hekken geïntroduceerd en moet je passagiers vervoeren. En aan het eind worden alle geïntroduceerde mechanieken op een fijne manier gecombineerd. Laat je niet foppen door het schattige uiterlijk, want Railbound is een behoorlijk pittige game.

Railbound Afterburn 8,8 (160 reviews) € 4,99 via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

7. Into the Breach (Netflix)

Netflix heeft een aardig stapeltjes games voor smartphones uitgebracht die eerder ook op andere plekken speelbaar waren. Veel van deze games, zoals Oxenfree en Spiritfarer, hebben helaas teveel bugs om een plekje in deze lijst te verdienen. Gelukkig werkt het fijne Into the Breach wel lekker.

In dit tactische spel beland je in een wereld vol met monsters. In kleine levels moet je turnbased gevecht aangaan, terwijl je rekening houdt met de omgeving. Je krijgt dus alle tijd om na te denken voor elke beurt, maar omdat de schaal van de gevechten vrij klein is, past Into the Breach perfect op je smartphone.

Into the Breach Netflix, Inc. 8,6 (2.607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. The Past Within

De games van het Nederlandse Rusty Lake zijn elke keer weer een feestje voor puzzelfans. Met het nieuwste project doet de studio iets nieuws, want voor het eerst wordt er multiplayer geïntroduceerd.

Twee spelers, die elk op hun eigen smartphone spelen, moeten samenwerken om de puzzels op te lossen. De een is in het verleden en de ander in de toekomst en wat de een ziet kan de ander verder helpen. Zo moet je door goed te communiceren een mysterie oplossen.

The Past Within Rusty Lake 9,4 (7.734 reviews) € 3,59 via Google Play via Google Play

5. Papers, Please

Papers, Please vertelt een verhaal zoals alleen games dat kunnen. Jij werkt aan de grens van de fictieve communistische staat Arstotzka. Daar moet je beslissen wie naar binnen mag. Dat kunnen mensen zijn die over de grens werken, maar bijvoorbeeld ook terroristen.

Jouw keuzes beïnvloeden de levens van deze mensen, maar ook die van Arstotzka. Laat je de verkeerde mensen door, dan gaat het mis. Maak je fouten, dan heeft dat tevens directe gevolgen voor je gezin, omdat je niet genoeg geld krijgt om hen te onderhouden. Papers, Please is een unieke en fascinerende game.

Papers, Please 3909 9,8 (1.791 reviews) € 4,89 via Google Play via Google Play

4. Poinpy (Netflix)

Netflix heeft dit jaar laten zien games serieus te nemen. Eerder in deze lijst ben je daar al twee voorbeelden van tegengekomen. Poinpy is een mooi voorbeeld van een compleet nieuw spel, gemaakt voor het schermpje van een smartphone.

Je hebt maar één vinger nodig om het wezentje Poinpy als een soort Angry Bird omhoog te schieten. Dat moet je rap doen, want een boze kat zit je achterna. Terwijl je omhoog springt, moet je fruit verzamelen om de kat sapjes te voeren. Alleen dan blijft het beest tevreden en kun jij verder springen. Poinpy is kleurrijk, leuk en echt zo’n game die je telkens nog één keer probeert totdat je zo een uur verder bent.

NETFLIX Poinpy Netflix, Inc. 8,8 (1.219 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Vampire Survivors

In Vampire Survivors ben je maar een klein mensje in een wereld vol monsters. Je start met een zweepje of een mes en verslaat de eerste vleermuizen die op je afkomen. Die vleermuizen laten blauwe balletjes vallen, waardoor je in level stijgt en upgrades krijgt.

Deze upgrades bestaan uit nieuwe wapens, verbeteringen voor je huidige wapens en meer. Voor je het weet ben je geen mens, maar een god die zich een weg door duizenden zombies, spoken en andere monsters baant alsof het niets is. Bijzonder is dat je in deze game alleen hoeft te lopen, want alle wapens schieten of slaan uit zichzelf. Toch is dat meer dan genoeg om je compleet op te slurpen.

Vampire Survivors Poncle 9,4 (12.466 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Apex Legends: Mobile

Steeds meer grote populaire shooters vinden hun weg naar onze telefoons. Dat gebeurde eerder onder andere met PUBG en recenter Call of Duty: Mobile. Nu is Apex Legends aan de beurt. En hoe.

Apex Legends is vergelijkbaar met andere battle royale-games zoals Fortnite, behalve dat je in deze game met teams allemaal een andere held met specifieke krachten kiest. Die krachten moet je benutten om als laatste team over te blijven. Alles wat Apex Legends op pc en spelcomputers is, is het ook op je smartphone. Met zelfs een compleet nieuwe held die exclusief voor deze versie is gemaakt.

Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS 8,4 (719.802 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

1. Marvel Snap

Wie had verwacht dat een kaartspel van Marvel zo goed zou zijn? In Marvel Snap verzamel je kaarten van alle superhelden en schurken uit de talloze strips van Marvel. Daar kies je er enkele van uit, waarmee je het opneemt tegen andere spelers in potjes die niet langer dan een paar minuten duren.

In de potjes plaats je in zes beurten kaarten op drie verschillende locaties. Elke kaart heeft eigen krachten en elke locatie eigen eigenschappen. Door de talloze mogelijkheden die daardoor ontstaan is geen enkel gevecht hetzelfde.

De game vraagt je om strategieën te bedenken en slim te reageren op de kaarten die de tegenstander speelt. Met een gezonde dosis kans, doordat je beperkte controle hebt over welke kaarten je daadwerkelijk mag spelen, blijft de game potje na potje na potje na potje leuk.

MARVEL SNAP Nuverse 9 (235.796 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Games in 2023

Wil je ook in 2023 op de hoogte zijn van de nieuwste games? Houd dan Android Planet in de gaten, want wekelijks plukken we nieuwe apps en games uit de Play Store die je aandacht waard zijn. Abonneer je daarvoor op onze gratis nieuwsbrief of download onze Android Planet-app!