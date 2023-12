Dit zijn de 10 beste Android-games van 2023

Je Android-toestel is een van de fijnste apparaten om op te gamen. Dit dit artikel zetten we de tien beste Android-games van 2023 voor je op een rij.

Beste Android-games van 2023

Als gameliefhebber hoef jij je nooit te vervelen met een smartphone op zak. Onderweg beleef je de grootste avonturen, los je leuke puzzels op en pink je hier en daar zelfs een traantje weg. We zetten de beste Android-games van 2023 voor op een rij.

10. Final Fantasy VII: Ever Crisis

Het is bijzonder hoeveel verschillende manieren er nu zijn om de game Final Fantasy VII te spelen. Ever Crisis voor smartphones maakt er een gacha-game van die helemaal free-to-play is. In Ever Crisis speel je geen personages vrij, maar verschillende wapens om de geliefde personages te verbeteren.

In de game speel je stukjes verhaal uit de originele game, maar ook van de talloze spin-offs. Dat maakt het een feest van herkenning voor elke liefhebber, en voor anderen is Ever Crisis een toegankelijke manier om dit verhaal voor het eerst te beleven.

9. Monster Hunter Now

Niantic probeert het weer eens met een nieuwe game. Deze keer wordt de gameserie Monster Hunter in de Pokémon GO-mal gegoten. Het resultaat is een erg leuke game, waarin je in de gevechten met enorme monsters moet denken aan het juiste wapen, het ontwijken van aanvallen en het timen van je speciale acties.

Het is natuurlijk maar de vraag hoelang Niantic Monster Hunter Now blijft ondersteunen, maar zolang het duurt is het een fijne game voor onderweg.

8. Terra Nil (Netflix)

In Terra Nil is het jouw doel om een dor landschap om te vormen tot een levendige, groene wereld. Daarvoor creëer je een ecosysteem waarin alles op elkaar is ingespeeld, met acties die draaien om respect voor de omgeving. De game heeft een duidelijke boodschap over hoe we met de aarde en het klimaat omgaan, maar is ook nog eens heel fijn om te spelen.

7. Underground Blossom

De games van Rusty Lake zijn inmiddels vaste prik in deze eindejaarslijstjes, want je krijgt elke keer een fijne puzzelgame voorgeschoteld van hoge kwaliteit. Underground Blossom is alweer de zeventiende game van de Nederlandse gamemaker, waarin je door metrostations te bezoeken meer leert over het leven van Laura Vanderboom. De game heeft weer een goede sfeer, sterke puzzels en het grootste nadeel is dat het zo weer voorbij is.

6. Valiant Hearts: Coming Home (Netflix)

Gamemaker Ubisoft kwam in 2014 met Valiant Hearts: The Great War op de markt, een bijzonder emotionele game over de omstandigheden in de frontlinies tijdens de Eerste Wereldoorlog. Valiant Hearts: Coming Home is het vervolg, waarin je vier totaal nieuwe verhalen volgt. De game oogt als een stripboek, waarin je puzzels oplost om verder te komen. Het resultaat is weer een fijne game die je ondertussen veel leert over kanten van deze oorlog die je waarschijnlijk nog niet kent.

5. Oxenfree II: Lost Signals (Netflix)

Het vervolg op indiegamehit Oxenfree kun je gratis spelen via je Netflix-abonnement. In Oxenfree II volg je een nieuw personage, terwijl ze probeert de vreemde gebeurtenissen op een eiland op te lossen. De game lijkt net wat teveel op het origineel, maar is alsnog weer een genot om te spelen door de sfeer, het schrijfwerk en de toffe stijl.

4. Honkai: Star Rail

Geen smartphonegame is groter en uitgebreider dan gacha-game Honkai: Star Rail. De game doet erg denken aan Genshin Impact, maar dan meer science fiction in plaats van fantasy.

Een ander groot verschil is het vechtsysteem, want in Honkai gaat alles turn based. Dat betekent dat jouw team en de vijand om de beurt acties doen, waarin je veel tactiek kunt gebruiken. Je moet namelijk rekening houden met de specifieke zwaktes van je vijanden, de verdediging van je team en wanneer je speciale aanvallen inzet. De game heeft een groots verhaal dat past bij de wereld, want je bezoekt de ene na de andere planeet.

3. Storyteller (Netflix)

In Storyteller is het heerlijk puzzelen geblazen om verhaaltjes kloppend te maken. Je krijgt als opdracht een zin die je moet afbeelden. Daar heb je dan een beperkt aantal plaatjes voor, die je invult met personages en voorwerpen. Storyteller is niet alleen een heel originele en leuke puzzelgame, maar ook eentje die je constant weet te verrassen.

2. Farlight 84

Ook voor nieuwe battle royale-games is er nog ruimte, want Farlight 84 is een hele fijne toevoeging in het genre. De game doet qua opzet erg denken aan Apex Legends, met teams van vier helden die elk hun eigen krachten hebben. Qua stijl heeft Farlight 84 meer weg van Fortnite. De kracht Farlight 84 is de toegankelijkheid en de game speelt heerlijk weg op je smartphone.

1. Lost in Play

In deze prachtige puzzelgame volg je een broer en zus, in de echte wereld en hun magische droomwerelden. Om verder te komen moet je goed kijken naar de omgeving, en de juiste voorwerpen met elkaar combineren. Lost in Play is zo mooi, dat het voelt alsof je in een tekenfilm bent beland. De droomwerelden worden steeds maffer, waardoor de puzzels nooit gaan vervelen.

