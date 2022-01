De 5 beste antivirus-apps voor je smartphone op een rij

Steeds meer processen lopen via onze smartphones. Reden meer voor cybercriminelen om achter je data aan te gaan. Cyberveiligheid hoeft geen fortuin te kosten. Wij hebben vijf van de beste antivirus-apps voor Android op een rijtje gezet.

Vijf van de beste antivirus-apps op een rij

Android is een ‘open’ systeem. Mede daardoor is het populair en draait het grootste deel van de smartphones op deze software. Je kan met een klein beetje kennis de diepte induiken en van alles aanpassen op je toestel, maar kwaadwillenden natuurlijk ook.

Het is daarom van belang dat je mensen met kwade bedoelingen, zoals hackers, een stap voor bent en dit ook blijft. Daarom is het belangrijk je Android-smartphone te beveiligen. Zeker met alle belangrijke gegevens die je gebruikt op je smartphone, zoals lijsten met contactpersonen, mailconversaties en betaal-, bank- en crypto-apps.

Een goede en gebruiksvriendelijke manier van beveiligen is het gebruiken van een virusscanner op je smartphone. Wij hebben daarom de vijf beste antivirus-oplossingen voor Android-smartphones op een rijtje gezet in willekeurige volgorde.

1. Norton 360 antivirus

Norton is geen vreemde naam in antivirussoftware-land. Ze ondersteunen computers, tablets maar ook smartphones. Dat is zeker geen luxe sinds vrijwel al onze persoonlijke data op onze toestellen staat. Norton beschermt je niet alleen tegen virussen op het internet maar ook tegen diefstal en verkoop van je data via bijvoorbeeld het Dark Web.

Bovendien is je online privacy ook sterker door het inbegrepen Norton Secure VPN. Zo loop je geen risico’s als je internet via openbare netwerken. Norton 360 Mobile Security is nu afgeprijsd. Vanaf 14,99 euro voor het eerste jaar, bescherm je één Android-smartphone een jaar lang.

2. AVG antivirus

Een andere optie is het kiezen voor AVG, ook een bekende speler. AVG heeft ook grote schare gebruikers en biedt van alles op het gebied van beveiliging. Zo kun je denken aan het tegenhouden van virussen en spyware, maar ook ongewenste bellers of onveilige apps.

Mocht je onverhoopt ooit je telefoon kwijtraken, dan kun je ‘m met AVG Antivirus opsporen en waar nodig op afstand vergrendelen. Verder wordt er in het geheim een foto gemaakt bij drie mislukte ontgrendelpogingen van je toestel. Als iemand je telefoon alsnog weet te unlocken, dan kun je apps nog vergrendelen met een aparte pincode. Een jaarabonnement op AVG antivirus voor één apparaat kost 34,99 euro. Meer apparaten die je wil beveiligen? Kies dan voor het abonnement van 59,99 euro per jaar, dat werkt voor 10 apparaten.

3. Kaspersky antivirus

Kaspersky biedt detectie van spionage-apps als een van de bijzonderheden van haar beveiliging. De gevaren van cyberspionage die we terugzien in films en series worden buiten de deur gehouden met Kaspersky Internet Security voor Android. Zodra een vijandige app berichten of bijvoorbeeld gesprekken probeert te volgen krijg je hier een melding van. Zo kun je meteen actie ondernemen.

Daarnaast worden virussen en andere software met slechte intenties 24/7 geweerd door de altijd actieve antivirus-software. Tot slot wordt ook het klikken op riskante links in chats of mails voorkomen en krijg je daarvan waar nodig een melding. Een abonnement bij Kaspersky om een toestel te beveiligen kost je 14,95 euro.

4. Eset Internet Security antivirus

Eset biedt naast beveiliging voor andere apparaten ook bekroonde antivirusbeveiliging voor Android-smartphones en -tablets. Virussen en trojans worden geëlimineerd dankzij de actieve antivirusscanner. Wil je deze routematig scannen? Dan stel je gewoon een vast moment in. In aanvulling hierop kun je voor meer privacy specifieke apps vergrendelen met een pincode of vingerafdruk.

Ook betaalbeveiliging die de veiligheid van betaalprocessen monitort is aanwezig. Phishing is tot slot ook verleden tijd. Dankzij de speciale tool wordt je tijdig gewaarschuwd als je op een verdachte link klikt. Je kunt je smartphone vanaf 29,99 euro per jaar beveiligen.

5. McAfee antivirus

McAfee zegt over haar diensten niet alleen dat het antivirussoftware is, maar ook gemoedsrust brengt. Hoe mooi dat ook klinkt, het risico dat je vandaag de dag loopt op het internet maakt dat een understatement. Met McAfee voor Android heb je niet alleen een antivirus-oplossing, maar ook beveiliging voor thuisnetwerken. Handig wel, vooral in deze specifieke tijd van werken. Ook andere extra’s zoals wachtwoordbeheer en versleutelde opslag van belangrijke bestanden is aanwezig.

Bij McAfee kun je al voor 19,95 euro een jaar lang een toestel naar keuze beveiligen. Neem je een abonnement voor vijf apparaten, dan kost dat 29,95 euro per jaar. Kies je voor het automatisch verlengen van je abonnement, dan krijg je daar nog eens een VPN-dienst bij.

Zekerder zijn van je keus?

Wellicht ben je je al bewust bent van de risico’s online, maar weet je niet welk programma het beste werkt voor jou. Het goede nieuws is dat de meeste aanbieders van antivirussoftware een gratis proefversie aanbieden. Hiermee kun je je wegwijs maken in de menu’s, gebruiksvriendelijkheid en de verschillende functies.

Let tot slot wel op: bovengenoemde prijzen zijn van toepassing op het eerste jaar. Prijzen kunnen oplopen na een automatische verlenging van je abonnement.