Dit zijn de 7 beste nieuwe apps van 2023

Naast updates voor de vaste apps die we gebruiken, is er ook weer een stapel toffe nieuwe applicaties verschenen die je aandacht verdient. Dit zijn de beste nieuwe apps van 2023.

Beste nieuwe Android-apps van 2023

De meeste apps die op je smartphone staan gebruik je waarschijnlijk al jaren. Het is voor nieuwe apps daarom heel moeilijk om nog een plekje op onze toestellen te veroveren. Toch zijn er elk jaar weer wat apps die het toch lukken, of die je misschien nog niet kent en alsnog je aandacht waard zijn. We zetten de beste nieuwe Android-apps van 2023 voor je op een rij!

7. Online Bibliotheek

De bibliotheek gaat met de tijd mee, en heeft een nieuwe app waarin e-books en luisterboeken worden gecombineerd. Voorheen had je daar losse apps voor nodig. Daarnaast heb je de website van de bibliotheek niet meer nodig om e-books te koppelen.

De app is niet zonder problemen, want menig gebruiker klaagt via recensies in de Play Store over problemen met uitgelogd worden. Hopelijk wordt dat snel opgelost, zodat weer lekker gelezen kan worden.

online Bibliotheek Koninklijke Bibliotheek 4,8 (4.404 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Spot the Station

Ben je wel eens benieuwd waar het International Space Station zich op dit moment bevindt? Daar heeft Nasa een speciale app voor ontwikkeld: Spot the Station. Het doel van de app is om de toegang en het bewustzijn van het ISS en NASA te verbreden.

Om dat te bereiken kun je in 2D en 3D de huidige locatie van het ruimtestation zien, en via augmented reality de baanlijnen bekijken. Ook heeft de app een blog over het ruimtestation.

Spot the Station NASA Gratis via Google Play via Google Play

5. Lekker Onderweg

Wie houdt er nou niet van gratis? Als je vaak met de trein reist, kun je met deze app van de Nederlandse Spoorwegen digitale zegels verzamelen als je koopt bij Kiosk, Julia’s, Luca’s en StationsHuiskamer. Met een volle spaarkaart krijg je gratis een koffie, croissant of smoothie.

Lekker Onderweg NS Groep N.V. 6,8 (34 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Artifact

Verschillende apps komen en gaan om je te helpen met het verzamelen van nieuwsartikelen. Deze app, van de medeoprichters van Instagram, staat in ieder geval al maanden op mijn smartphone en gaat er voorlopig ook niet af.

Je geeft bij de installatie aan welke onderwerpen je interessant vindt, en voor dat je het weet heb je een app waar je altijd even in kunt kijken om op de hoogte te blijven over de onderwerpen die je interesseren.

Artifact: Feed Your Curiosity Nokto 8,2 (2.143 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Threads

We hebben er lang op moeten wachten, maar aan het eind van het jaar kwam Threads eindelijk beschikbaar in Nederland. Het X-alternatief van Meta valt op door een minimalistische en fijne app waarin je de berichtjes van mensen die je volgt kunt lezen.

Threads, an Instagram app Instagram 7,6 (280.536 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Lees Simpel

Eén van de mooiste toepassingen van generatieve kunstmatige intelligentie in 2023, is de Nederlandse app Lees Simpel. Deze gratis app helpt je om ingewikkelde brieven te versimpelen.

Krijg je bijvoorbeeld een brief van de overheid die je niet goed snapt, dan laat je die scannen door Lees Simpel en krijg je een versimpelde versie met een puntsgewijze samenvatting. In die samenvatting staat ook of je actie moet ondernemen.

Lees Simpel Little Robots 9 (31 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

1. ChatGPT

Je kon dit jaar niet om ChatGPT heen en de ChatGPT-app is een erg fijne manier om met de chatbot in gesprek te gaan. De minimalistische app staat niet voor niets bovenaan in de toplijsten van de Play Store. En juist omdat de ChatGPT-app zo fijn is, vinden we het raar dat Google nog geen app voor Bard heeft geïntroduceerd.

ChatGPT OpenAI 9,2 (373.403 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer apps en games

