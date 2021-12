Dit vindt Google de beste apps en games van 2021

Google heeft een overzicht gepubliceerd van wat het de beste apps en games van 2021 vindt. Met name zelfontwikkelingsapps zijn populair, maar er is ook ruimte voor uiteenlopende games.

De beste apps van 2021 volgens Google

Elk jaar maakt Google bekend wat het de beste apps en games vindt. Deze toplijst is dus samengesteld door het Google Play Store-team en niet gebaseerd op de recensies van gebruikers.

Google noemt Balance de beste wereldwijde app van 2021. Balance is een app die je helpt met mediteren en beter slapen. Je hebt een abonnement nodig, maar krijgt – tijdelijk – het eerste jaar gratis. Daarna betaal je tientallen euro’s per jaar voor de app. Pokémon UNITE is volgens Google de beste wereldwijde game van het jaar. In dit spel strijd je in teams van vijf tegen tegen spelers met Pokémons om de winst van teamgevechten.

Bekijk hier de beste games van 2021 volgens Google, verdeeld in vier categorieën.

Beste apps in Nederland

Google heeft ook een overzicht gepubliceerd met wat het de beste apps van 2021 in Nederland vindt. Het overzicht bevat meerdere zelfontwikkelingsapps, inclusief Balance. Opvallend is dat Google apps aanraadt die in Nederland weinig bekendheid genieten én volgens de Play Store weinig installaties en recensies hebben.

Zo blijkt Google groot fan te zijn van AmazingTalker, een app die je koppelt aan een docent om een andere taal te leren. Moonbeam wordt ook uitgelicht en blijkt een onbekende app te zijn die je helpt om podcasts te ontdekken.

Google raadt ook apps aan waarmee je bloemen en stenen kan herkennen, net als weinig populaire apps die je helpen met je Engelse uitspraak en het bewerken van foto’s. De twee bekendste apps zijn Wix (om een website te ontwikkelen) en Clubhouse, de audio-app die in de eerste coronalockdown populair was.

Hier bekijk je het volledige overzicht met de beste apps volgens Google.