Dit zijn de beste apps voor tijdens het studeren

Studeren voor een belangrijk tentamen of leren voor je theorie-examen. Iedereen moet weleens vol in de focus. Waar je ook voor wil slagen, doe het niet alleen. Want met deze vijf apps voor tijdens het studeren, geef jij je productiviteit een boost!

De apps tijdens het studeren

Hulp tijdens het studeren is natuurlijk altijd welkom. Pak daarom je smartphone erbij en ga aan de slag met de vijf beste apps. Van een krachtige blocker tot een handige maker van to-do-lijstjes en van een heuse boomgroei-app tot rustgevende beats. Je vindt ze hier in willekeurige volgorde.

1. DetoxLock

Ping. Weer een berichtje. Voor je het weet, sla je je boek dicht en zit je weer op je telefoon. En je was net zo goed aan het studeren. Apps, games en websites halen je helaas vaker uit je concentratie dan je lief is. Blokkeer ze daarom eenvoudig met DetoxLock.

Met deze blocker raak jij voortaan een stuk minder snel afgeleid. Je kiest namelijk een specifieke tijdsperiode waarin je je telefoon niet wil gebruiken. Eenmaal geactiveerd, is er geen weg meer terug. Je telefoon blijft vergrendeld tot de ingestelde tijd is verstreken.

DetoxLock: cold turkey blocker App Blocker & Screen Time by Addiction Labs 8.0 (6.322 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Todoist

Soms lijken projecten nogal groot. Een boek van buiten leren bijvoorbeeld, of een scriptie schrijven. Knip je taken daarom op met de overzichtelijke to-do lists van Todoist.

Uiteraard stel je ook simpel deadlines in, waardoor je niets meer vergeet. Vink af wat je gedaan hebt om zo het overzicht te bewaren. Met Todoist breng jij de broodnodige structuur aan, wat je project ook is.

Todoist: agenda & planner Doist Inc. 9.0 (286.917 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Google Keep

Notities maken tijdens een college, net voordat je gaat slapen of als je onderweg bent. Telkens wanneer er iets belangrijks in je opkomt, noteer je dat gemakkelijk met Google Keep.

Je ordent al je notities handig met kleurtjes, afbeeldingen en links. Net hoe jij het wil. Google Keep synchroniseert met Google Drive, dus op al je apparaten vind je je notities terug.

Google Keep Google LLC 9.0 (1.986.429 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Forest

Niets werkt motiverender dan je eigen voortgang zien. Met Forest wordt dat leuker dan ooit. Laat een boompje groeien door de app te openen, maar daarna van je telefoon af te blijven. Hoe langer je dat volhoudt, hoe groter je boom wordt.

Maar pas op: ga je de Forest-app uit om wat anders te doen, dan zal je boompje verdorren en doodgaan. Het blijft overigens niet bij een spelletje, want met de virtuele munten die je in de app kunt verdienen, plant Forest echte bomen.

Forest: Focus for Productivity Seekrtech 8.8 (779.718 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Binaural Beats Brainwaves

Je brein een handje helpen? Dat kan met binaural beats. Kort gezegd zijn dit geluiden die je hersenen aanmaken wanneer er in ieder oor een andere toon (met een klein verschil in frequentie) wordt afgespeeld. Deze geluiden kunnen je helpen om te focussen en te ontspannen.

Handig dus voor tijdens het leren of studeren. Maar ook om prettig mee in slaap te vallen. Zo studeer je dus niet alleen effectiever voor dat tentamen, maar kun je er ook beter uitgerust aan beginnen. Binaural Beats Brainwaves is een populaire betaalde app, maar er zijn ook allerlei gratis alternatieven.

Binaural Beats Brainwaves Brainwaves for sleep, focus, meditation 9.2 (13.578 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Een taal studeren

Gebruik je zelf nog handige apps tijdens het studeren of leren? Laat het ons dan weten in de reacties.