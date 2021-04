Steeds meer mensen verdiepen zich in de wereld van crypto en daarom zetten wij de beste Bitcoin-apps op een rijtje. Een kleine spoiler: dé beste crypto-app bestaat niet. Het hangt vooral af van wat je zoekt.

De beste Bitcoin apps voor Android

Bitcoin en andere cryptovaluta ogen soms haast ondoorgrondelijk, maar eigenlijk is het best simpel om zelf in te stappen. Zo kun je op je Android-smartphone de koers bijhouden en zelfs cryptovaluta bijkopen. Ook kun je met enkele apps al betalingen uitvoeren en versturen naar vrienden.

Pas wel op: de waarde van cryptovaluta is ontzettend wisselvallig. Het is niet ongebruikelijk dat de waarde in één met tien procent zakt. Daartegenover kun je er ook een flinke munt uitslaan.. Net als met andere beleggingen is het dus verstandig om niet gelijk al je geld te investeren.

Veel van onderstaande apps zijn daarom gelijk een goede gelegenheid om even te ‘oefenen’ met investeringen. Veel wallets worden namelijk niet gekoppeld aan je echte cryptovaluta, maar je vult handmatig in welke investeringen je hebt gedaan. Vul je een fictief portfolio in, dan zie je direct hoeveel die investeringen stijgen of dalen. Heb je genoeg zelfvertrouwen opgebouwd, dan kun je vervolgens écht gaan investeren.

1. Coinbase

Wie crypto zegt, zegt Coinbase. De grootste cryptovaluta-beurs ter wereld heeft natuurlijk ook zijn eigen app. Coinbase is daarmee zowel een wallet, als een handelsplatform. Van Bitcoin, Ethereum, Litecoin tot Zcash: alle grote alternatieve vulata zijn op de app aanwezig.

Ook handig, je kunt met deze app zogeheten ‘price-alerts’ instellen. Stijgt of duikt de cryptovaluta waar jij op zit te loeren plotseling? Dan laat Coinbase het je direct weten zodat je kunt handelen. Bij het aanmaken van je profiel moet je een bankrekening koppelen waarmee je geld naar je Bitcoinrekening overschrijft.

Coinbase – Buy & Sell Bitcoin. Crypto Wallet Coinbase Android 8,8 (378.218 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. StormGain

Ben je een actieve cryptohandelaar? Dan moet je StormGain eens proberen. Deze crypto-app richt zich op de actieve trader en laat je digitale munten kopen, bewaren, verkopen, wisselen en minen. Voor de beginners onder ons beschikt StormGain over een ingebouwd oefenaccount met 50,000 euro aan fictief geld.

StormGain is ontzettend gebruiksvriendelijk en ook het aanbod is meer dan prima. Je kunt met de app naast bitcoin bijvoorbeeld ook Cardano, Monero, Stellar en Tron op de kop tikken. Een nadeel aan StormGain is dat iDeal-ondersteuning ontbreekt. Je moet dus geld in- en uitboeken via bankoverschrijving en dat duurt langer.

StormGain: Bitcoin Wallet & Crypto Exchange App StormGain Limited 8,4 (21.626 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Bitvavo

Bitvavo is een hele goedkope Bitcoin-app. Je handelt namelijk tegen lage tarieven van maximaal 0,25 procent. Ook fijn is de koppeling met iDeal, zodat je direct geld van je bankrekening kunt overschrijven. Daarnaast is Bitvavo gereguleerd en geregistreerd bij De Nederlandse Bank (DNB) en daarmee een veilige partij om zaken mee te doen.

Zowel beginnende als ervaren handelaars kunnen bij Bitvavo terecht. Het aanbod aan cryptovaluta is groot en extra tof is dat je rente over je digitale munten kunt ontvangen. Dit proces staat ook wel bekend als Staking. Een nadeel van Bitvavo is dat de klantenservice compleet digitaal werkt. Er is dus geen telefoonnummer waar je naartoe kunt bellen.

Bitvavo Bitvavo 6,8 (750 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Blockfolio

De koers van Bitcoin kan razendsnel veranderen. Wie veel heeft geïnvesteerd kan in enkele minuten duizenden euro’s winnen of verliezen. Blockfolio is een uitstekende app om al deze koersen bij te houden. Deze app kan veel meer dan alleen Bitcoin bijhouden. In totaal kun je dalingen en stijgingen van ruim 2000 cryptovaluta op de voet volgen, van Ethereum tot Dogecoin.

Bovendien kun je met Blockfolio ook behoorlijk de diepte ingaan. De Bitcoin-app praat je bijvoorbeeld bij over het laatste nieuws en via de ‘orderbooks’ kun je de vraag en het aanbod van verschillende prijzen checken. Dankzij de notificaties kun je gewaarschuwd worden voor positiedalingen of -stijgingen. Bitcoin kopen kan ook via Blockfolio, maar dit gebeurt via derden.

Blockfolio - Bitcoin and Cryptocurrency Tracker Blockfolio, Inc. 9 (136.957 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Jaxx

Wie van plan is in meerdere cryptomunten te investeren, is bij Jaxx goed op haar of zijn plek. Deze app kan namelijk overweg met ruim 80 soorten cryptovaluta. Uiteraard zijn grote spelers als Bitcoin en Ethereum aanwezig, maar ook minder bekende namen als Aragon kun je via de app bewaren.

Jaxx is in eerste instantie een zogeheten wallet, oftewel een portemonnee om je virtuele munten in te bewaren. Bitcoin, Ethereum of een andere crypto verkopen kan ook, maar daarvoor werkt de Jaxx-app samen met gespecialiseerde verkopers. Ook tof: je kunt je bitcoin-wallet overal gebruiken. Jax heeft namelijk apps voor Android, iOS en computer.

Jaxx Liberty: Blockchain Wallet Decentral Inc. 7,4 (4.748 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Bitcoin Billionaire

Ben je nog niet klaar om mee te gaan in de hype? Of heb je flink verloren op al je investeringen? Beproef dan je geluk in Bitcoin Billionaire. Het is een zogenaamde ‘idle clicker’, een game waarin je moet eindeloos moet blijven tikken om geld te verdienen.

Dat levert je helaas geen echte Bitcoin op, maar als je maar genoeg upgrades blijft kopen verander je je virtuele kantoor wel in een heuse villa. Je bent er waarschijnlijk flink wat uren zoet mee, en loopt een stuk minder risico dan met echte Bitcoin.

Bitcoin Billionaire - Fake Bitcoins, Real Fun Noodlecake Studios Inc 9,2 (210.873 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Bitcoin minen met je smartphone?

Met sommige van bovenstaande Bitcoin-apps kun je ook digitale munten ‘minen’ op je smartphone. Daarbij wordt de rekenkracht van je telefoon op de achtergrond gebruikt om meer Bitcoin te vergaren. Dit klinkt als slapend rijk worden, maar er is tegenwoordig erg veel rekenkracht nodig om nieuwe munten te maken.

Met de power van een gemiddelde smartphone sla je daardoor nog geen deuk in een virtueel pakje Bitcoin-boter. Op jaarbasis verzamel je met Bitcoin minen op je Android-smartphone een paar euro terwijl je accu er wel sneller door leeg raakt. Die ‘winst’ ben je waarschijnlijk dus alweer kwijt aan de stroomkosten.

