Het volgen van een dieet is altijd erg lastig voor mensen, maar gelukkig zijn er tegenwoordig een hoop apps die je daarbij helpen. Dit zijn de drie beste dieet-apps die je helpen met het bijhouden van je eetgewoontes, lichaamsbeweging en nog veel meer.



3 beste dieet-apps in de Play Store

Bijna iedereen wil wel een goed en gezond lichaam, maar voor veel mensen blijft dit een grote uitdaging. Daarom kiezen veel mensen die de stap zetten om een dieet te volgen of meer te bewegen ervoor om een motiverende app te gebruiken. Er zijn echter heel veel verschillende apps waar je uit kunt kiezen. Om je een beetje op weg te helpen, delen we de drie beste dieet-apps uit de Play Store.

MyFitnessPal

MyFitnessPal staat op alle toplijsten voor dieet-apps en dat komt omdat het de populairste app in deze categorie is. Het grootste voordeel aan de app is zijn gigantische database die bestaat uit meer dan zes miljoen voedingsmiddelen. Verder biedt de app volledige synchronisatie met de website-service, waardoor je onafhankelijk van het platform je voeding en beweging bijhoudt. MyFitnessPal bevat ook een uitgebreide fitness-tracker die je kunt gebruiken voor 350 verschillende kracht- of cardio-oefeningen. Daarnaast biedt de app natuurlijk alle belangrijke functies die andere apps ook bieden.

De app is als gratis versie erg uitgebreid en functioneler dan de meeste concurrerende apps. Toch kun je ervoor kiezen om nog meer functies te krijgen, zoals het toevoegen van Macro-nutriënten, het instellen van verschillende doelen per dag en een geavanceerdere voedselanalyse. Een abonnement kost 9,99 euro per maand of 49,99 euro per jaar.

→ Download MyfFitnessPal in Google Play (gratis)



Lose It!

Lose It! is een populaire applicatie die vrijwel alles doet wat je verwacht van een calorieënteller-app. De app biedt onder meer een uitgebreide voedseldatabase, dieetplannen op basis van jouw behoeften en een barcodescanner. Je kunt de app ook gebruiken in combinatie met een Fitbit- en Jawbone-fitnesstracker om extra statistieken te analyseren. De applicatie kan tevens verbinding maken met MyFitnessPal, RunKeeper en Google Fit voor meer gegevens.

De app zelf is gratis te downloaden en biedt zonder extra kosten de belangrijkste basisfuncties. Je kunt er ook voor kiezen om een abonnement te nemen in ruil voor een erg groot aantal aanvullende functies. Handige functies die je dan krijgt, zijn onder andere geavanceerdere voedselanalyses, fitness-handleidingen en de eerder genoemde optie om fitness-trackers te verbinden. Een Premium-abonnement kost 43,44 euro per jaar.

→ Download Lose It! in Google Play (gratis)

Calorieteller door FatSecret

‘Calorieteller door FatSecret’ is een eenvoudigere, maar functionele dieet-app. De app bevat een voedingsdagboek, zodat je overzicht kunt houden van hoeveel calorieën er binnenkomen en hoeveel je verbrandt. Verder biedt hij een barcodescanner, een gewichtstracker en een dieetkalender.

Je kunt de app prima gratis gebruiken, maar er zijn ook betaalde abonnementen. Met een abonnement krijg je vanzelfsprekend meer functies tot je beschikking. Premium functies omvatten een planningsoptie, tracking van waterconsumptie, het aanpassen van maaltijden en meer. Dit kost 7,49 euro per maand, 18,99 euro per drie maanden of 45,99 euro voor een jaar.

→ Download Calorieteller door FatSecret in Google Play (gratis)

