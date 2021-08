Deze apps helpen je met het maken van je huiswerk

Huiswerk maken hoort bij school en studie. Geen app kan dat voor je doen, maar apps maken het wel makkelijker en fijner. Dat kan met deze huiswerk-apps.

Lees verder na de advertentie.

Met deze huiswerk-apps haal jij een 10

Helaas is er nog geen app ontwikkeld die voor jou je huiswerk, tentamens en examens maakt. Toch staan er een aantal apps in de Play Store die het doen van je huiswerk vergemakkelijken. Huiswerk-apps die je helpen met leren, of laten zien hoe die ingewikkelde som werkt.

Mr Chadd

Met deze app bereik je mensen die jou kunnen helpen als je er niet meer uitkomt. Huiswerkbegeleiding, maar dan in een moderne app. Stel je vraag en binnen tien seconden word je met iemand verbonden die je kan helpen. Via chat, met soms foto’s of audiofragmenten, word je geholpen totdat je het snapt.

De app is geschikt voor alle leerjaren. Je kunt vragen kwijt als je havo of gymnasium doet, maar ook vmbo, mbo en hbo. Coaches moeten aan een Nederlandse universiteit studeren en minimaal een 8 hebben gehaald op het vak waar ze uitleg over geven via de app.

Let wel op dat je moet betalen voor het gebruik van Mr Chadd via een abonnement en dat is niet goedkoop. Je kunt per maand betalen, wat 34,95 euro kost. Een jaarabonnement betaal je in één keer voor 299,50 euro.

Mr. Chadd Mr. Chadd B.V. 6,4 (564 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Quizlet

Om jezelf te overhoren, gebruik je Quizlet. Met deze app voeg je zelf een studieset toe of zoek je op bestaand studiemateriaal. Ideaal als er een test op komst is en je maar foutjes blijft maken rond specifieke woorden, formules of termen. Schrijf ze op en train ze.

Quizlet kun je gratis gebruiken, maar voor 41,99 euro per jaar heb je veel meer mogelijkheden. Alleen met Quizlet Plus krijg je namelijk een overzicht van je voortgang, kun je eigen afbeeldingen toevoegen en documenten inscannen. Natuurlijk worden de advertenties dan ook verwijderd. Quizlet Plus is zeven dagen gratis te proberen.

Quizlet: Learn Languages & Vocab with Flashcards Quizlet Inc. 9,2 (417.703 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Microsoft Math Solver

Je kunt helemaal vastlopen als je bezig bent met een ingewikkelde wiskundige formule. Met deze gratis app van Microsoft krijg je hulp. Je kunt een formule op het scherm tekenen, typen of met de camera de formule fotograferen. Vervolgens helpt de kunstmatige intelligentie van microsoft met de oplossing.

Dat gebeurt niet door enkel het resultaat te presenteren, maar stapsgewijs te laten zien hoe je tot die oplossing komt. Daarmee leer je hoe het werkt en kun je de volgende keer zelf tot de oplossing komen.

In de app kun je tevens een dagelijkse oefenquiz doen om je wiskundige brein te trainen. De app is helemaal gratis en heeft zelfs geen advertenties.

Microsoft Math Solver Microsoft Corporation 9 (138.945 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Pocket

Doe je online veel bronnenonderzoek, dan heb je een plek nodig om die artikelen te bewaren. Pocket is daar de ideale app voor. Waar je ook bent, kun je artikelen, video’s en meer opslaan en later altijd weer terugvinden. Een extra voordeel van de app is dat alles zonder visuele poespas wordt opgeslagen, waardoor jij je veel beter kunt concentreen. Tevens kun je elk artikel beluisteren.

Pocket: Save. Read. Grow. Mozilla Corporation 9,4 (293.748 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Wikipedia

Hoewel je Wikipedia nooit moet gebruiken als bron voor je papers, is het een uitstekend startpunt voor je onderzoeken. De geschreven artikelen hebben namelijk altijd bronvermeldingen en die bronnen kun jij ook weer gebruiken. De Wikipedia-app is een bijzonder prettige manier om Wikipedia te gebruiken.

Wikipedia Wikimedia Foundation 9 (662.305 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Terug naar school

Op Android Planet helpen we je een handje met het teruggaan naar school. Met apps en andere tips. Check de nieuwste artikelen hieronder. Alle artikelen in dit maandthema lees je hier.

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen we publiceren.