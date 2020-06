Dit zijn de 4 beste meditatie-apps om mee te ontspannen

Om goed te functioneren is het belangrijk om regelmatig te ontspannen. Daar kan je telefoon bij helpen. Dit zijn de 4 beste meditatie-apps die je helpen om je innerlijke rust te bewaren.

4 beste meditatie-apps

Ontspannen is belangrijk, maar niet iedereen doet dit genoeg. Veel mensen pakken tijdens een relaxmomentje hun telefoon erbij om door social media-feeds te scrollen. Wil je daarentegen écht even een momentje nemen om tot rust te komen, dan kun je beter een ander soort app starten. Dit zijn de 4 beste meditatie-apps die jou helpen om je mentaal beter te voelen.

1. Headspace

Headspace is een van de populairste meditatie-apps in de Play Store. De app zit vol meditatieoefeningen voor zowel beginnende als gevorderde mediteerders. Headspace biedt honderden verschillende programma’s om uit te kiezen. Om deze keuze makkelijker te maken zijn er programma’s voor elke gewenste gemoedstoestand.

Zonder te betalen krijg je toegang tot een aantal basisfuncties, maar je moet een abonnement afsluiten om alle functies te gebruiken. Je kunt hiervoor eerst gebruikmaken van een proefperiode van zeven of veertien dagen, afhankelijk van welke abonnement je kiest.

→ Download Headspace in de Play Store (gratis)

2. Let’s Meditate

Let’s Meditate is een van de weinige gratis meditatie-apps. De app biedt een erg simpele gebruikersinterface en beschikt over 30 verschillende meditatieprogramma’s. De meditatie-oefeningen zijn tevens offline te gebruiken, maar veel meer aanvullende opties zijn er niet.

Ironisch genoeg geeft het gebrek aan functies de app juist een zen gevoel. Het is een eitje om een meditatieprogramma te vinden, zonder hiervoor allemaal menu’s te openen. Omdat de app zo simpel is, heeft de ontwikkelaar het voor elkaar gekregen om hem gratis aan te bieden zonder in-app aankopen of advertenties. Er is wel een optionele optie om te doneren als je verdere ontwikkeling van de app wilt ondersteunen.

→ Download Let’s Meditate in de Play Store (gratis)

3. Sanvello

Sanvello is een ander soort meditatie-app dan de overigen. De applicatie heeft namelijk als doel om de algemene mentale gezondheid van zijn gebruikers te verbeteren aan de hand van meerdere technieken, waaronder meditatie. Sanvello beschikt naast meditatieve oefeningen onder meer over cognitieve gedragstherapie, ontspanningstechnieken en een dagboek om je emoties in bij te houden.

Je kunt de app gratis gebruiken en krijgt daarmee toegang tot een beperkt aantal functies. Om gebruik te maken van alle functies moet je een abonnement afsluiten. Momenteel is de app daarentegen volledig gratis te gebruiken vanwege de gevolgen van het coronacrisis. Deze geste zorgt ervoor dat je Sanvello op je gemakje (tijdelijk) kosteloos kunt uitproberen.

→ Download Sanvello in de Play Store (gratis)

4. Calm

Calm is een van de duurdere meditatie-apps in de Play Store, maar hij heeft dan ook veel te bieden. Natuurlijk kun je individuele meditaties doen, die in deze app tussen de drie en 25 minuten duren. Er is echter ook een dagelijks programma van 10 minuten, een programma van zeven dagen en zelfs een programma van drie weken. Je kunt daarnaast je voortgang volgen, aangezien de app bijhoudt hoe lang je mediteert.

Een abonnement is prijzig, maar je kunt de app daarvoor eerst even uitproberen. Als je niets betaalt heb je slechts toegang tot een beperkt aantal meditatieprogramma’s en een paar andere functies. Ben jij een gevorderde mediteerder, dan is dit misschien wel de app voor jou.

→ Download Calm in de Play Store (gratis)

Gezond met je smartphone

Het maandthema van juni is gezondheid. De hele maand lees je op Android Planet daarom artikelen die jou helpen bij het aanmeten van een gezondere levensstijl. Bovenstaande apps helpen je bij het mentale gedeelte, maar laten we het lichaam niet vergeten.

Check bijvoorbeeld ons overzicht van hardloop-apps. Hierin staan we stil bij de beste apps voor een blokje om, wat je niveau ook is. Tijdens het hardlopen is het belangrijk om jezelf te beschermen tegen het steeds vaker schijnende zonnetje. Hoe je dat doet, lees je in ons artikel over zonbescherming-apps.