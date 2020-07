“Was het deze rechts, of toch de volgende?” Het is soms best lastig om over de grens de weg te vinden. Deze vier navigatie-apps zorgen ervoor dat jij je weg vindt in het buitenland.

Beste navigatie-app in het buitenland: 4 fijne opties

1. Google Maps

Google Maps is de favoriete navigatie-app van velen. Ook in het buitenland wijst Googles kaartendienst je de weg. Maps beschikt over een uitgebreide offline modus waardoor je kaarten op je smartphone kunt opslaan. Dat is fijn, want op die manier ben je niet aangewezen op mobiel internet.

De opgeslagen kaarten blijven in Maps staan en worden vervolgens automatisch bijgewerkt wanneer je weer wifi hebt. Wel is het handig om deze kaarten van tevoren te downloaden, want de bestanden zijn soms best groot. Een groot voordeel van Google Maps is dat de app zo goed als wereldwijde dekking heeft.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

2. Here WeGo

Here WeGO, dat vroeger van Nokia was, is een erg gebruiksvriendelijke navigatie-app. De applicatie helpt je net als Google Maps altijd van A naar B, of je nu per auto, bus, tram of trein reist. Bovendien beschikt de nauwkeurige app over een uitgebreide offline modus. Je kunt vrijwel alle wegenkaarten ter wereld met een paar tikken op het scherm downloaden.

Daarnaast is Here WeGo van alle gemakken voorzien, zoals een duidelijke stap-voor-stap stemnavigatie, uitgebreide real-time verkeersinformatie (waar je wél mobiel internet voor nodig hebt) en zelfs wandelroutes zijn in de app te vinden. Wanneer je liever geen Google-diensten gebruikt, is Here WeGo een degelijk alternatief.

→ Download Here WeGo in de Play Store (gratis)

3. Magic Earth

Eén van de meest privacyvriendelijke navigatie-apps is Magic Earth. Deze applicatie gebruikt niet de kaarten van Google, zoals veel concurrenten, maar van OpenStreetMap. Dit project is open source en wordt dus onderhouden door enthousiaste vrijwilligers wereldwijd.

Verder belooft Magic Earth geen persoonlijke gegevens op te slaan en worden je gegevens dus niet gebruikt voor de handel. Verder beschikt de app over een uitgebreide offline modus, zodat je zonder internet kunt navigeren. Ook leuk is de samenwerking met Wikipedia, waardoor je vanuit Magic Earth direct feitjes over bezienswaardigheden op vakantie kunt opzoeken.

→ Download Magic Earth in de Play Store (gratis)

4. Waze

Waze is onderdeel van Google, maar pakt het net even anders aan. Deze navigatie-app is namelijk een stuk socialer dankzij de actieve gemeenschap die erachter zit. De community houdt elkaar op de hoogte van files, snelheidscontroles en andere dingen die onderweg belangrijk zijn.

Ook doet de app suggesties voor de ideale vertrektijden om files te voorkomen. Door de route te plannen wanneer je met wifi verbonden bent, heb je bovendien geen mobiel internet nodig. Het is jammer genoeg niet mogelijk om hele gebieden offline beschikbaar te maken met Waze.

Al met al kun je dankzij Waze als een local rijden, want je bent op de hoogte van alle lokale verkeersomstandigheden. De navigatie-app weet bijvoorbeeld ook of je een vignet in je vakantieland nodig hebt. Daar komt wel direct het nadeel van deze Google-app om de hoek kijken. Niet overal is Waze even populair, waardoor de navigatie-app in sommige landen maar weinig meerwaarde biedt ten opzichte van concurrenten.

→ Download Waze in de Play Store (gratis)

