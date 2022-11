Gratis games spelen met een Netflix-abonnement: dit zijn de 8 beste

Wist je al dat je gratis hele goede smartphonegames kunt spelen als je een Netflix-abonnement hebt? We zetten de beste Netflix-games op een rijtje.

Beste Netflix-games voor je smartphone

Netflix biedt niet alleen series en films aan, maar ook games. Misschien wist je dat nog niet, want Netflix promoot deze games nauwelijks. Dat is jammer, want je kunt namelijk helemaal gratis een steeds groeiende collectie aan topgames downloaden op je smartphone.

Het enige wat je hoeft te doen is inloggen met je Netflix-account. Vervolgens speel je de games zonder reclame en in-app aankopen. Hieronder zetten we de beste games op een rij.

1. Poinpy

In het vrolijke spelletje Poinpy speel jij een wezentje dat achterna wordt gezeten door een grote kat. Door omhoog te springen probeer je te ontsnappen. Tijdens die sprongen moet je fruit verzamelen om de kat sapjes te voeren, zodat het beest vertraagt.

Tijdens het spelen kun je upgrades ontgrendelen waardoor je bijvoorbeeld een extra sprong kunt doen, of dat er meer fruit te vinden is. Op die manier kom je steeds weer iets verder. Poinpy is ideaal voor even tussendoor en daardoor een perfecte smartphonegame.

2. Into the Breach

Als je wat meer tactisch wil nadenken, moet je Into the Breach proberen. Met een Netflix-abonnement is de game toch gratis, dus waarom niet? In deze game beland je in kleine tactische gevechten, waarin je rekening moet houden met de tegenstander, de omgeving en natuurlijk je eigen mogelijkheden.

Je bestuurt namelijk mechs in een wereld die is overspoeld door monsters. Zowel jij als de monsters spelen om de beurt, waardoor je uitgebreid de tijd krijgt om na te denken.

3. Oxenfree

Speel je games meer om een verhaal te beleven en wellicht wat puzzels op te lossen, dan is Oxenfree een hele goede optie. In dit spel belandt een groepje vrienden op een eiland waar vreemde dingen gebeuren. In de vele dialogen kun jij kiezen hoe het hoofdpersonage reageert, waarmee je het spelverloop beïnvloedt.

En met de radio in je hand bereik je andere bijzondere dingen op het eiland. Ondanks de vrolijke stijl is Oxenfree wel duidelijk een volwassen game, vol spanning en gevoelige thema’s.

4. Spiritfarer

Zoek je een wat vrolijkere setting voor een bijzonder verhaal en een wereld om te ontdekken, dan moet je Spiritfarer proberen. Je speelt in deze game als Stella, die de boot bestuurt waarin geesten naar het hiernamaals worden gebracht. Maar niet eerst voordat je meer over hen leert. Je moet ondertussen de boot uitbreiden en onderhouden, door de wereld springen en klauteren en spulletjes verzamelen. Er is genoeg te doen in deze game.

5. Moonlighter

In Moonlighter run je een winkeltje voor avonturiers, waar je wapens en andere handige items aanbiedt. Plaats de juiste prijs op deze spullen en je eindigt de dag met een leuk geldbedrag. Maar zodra de klanten weg zijn en de deur sluit, moet je zelf een wapen oppakken en in gevaarlijke kerkers duiken om nieuwe waar te vinden voor de winkel. Deze afwisseling werkt uitstekend. Nog even een dagje in de winkel staan of nog even een keertje in een kerker duiken.

6. Stranger Things-games

Er zijn ook games gemaakt van Stranger Things. Het leuke van deze spellen is dat ze de stijl hebben van games die zijn uitgekomen in de tijd waarin Stranger Things zich afspeelt. In zowel Stranger Things: 1984 als Stranger Things 3: The Game beleef je met de bekende personages uit de topserie avonturen in Hawkins.

7. Desta: The Memories Between

Met een Netflix-abonnement kun je ook de nieuwste game van de makers van Monument Valley spelen. Je bestuurt hierin Desta, die na lange tijd terug gaat naar de plek waar hen is opgegroeid. Tijdens hun dromen moet Desta vechten tegen angsten. Dat gebeurt met een tactisch balspel. De vijand versla je door er een bal tegenaan te gooien. Maar pas op, want de tegenstanders gooien ook ballen terug.

