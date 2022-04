5 vitale gratis Android-apps om je stappen bij te houden

Hoef je vanwege het thuiswerken niet zoveel meer te fietsen maar wil je nog wel dezelfde kilometers maken? Of wil je de coronacrisis sterker uitkomen dan dat je er in ging? We hebben de beste stappenteller-apps voor je op een rij gezet om je een handje te helpen met het onderhouden van je gezondheid.

Beste gratis stappenteller-apps voor Android

Meer bewegen is goed voor je. Maar de welbekende tienduizend stappen per dag halen is vaak lastiger dan het klinkt. Omdat alle sportscholen en sportclubs om de haverklap dicht moeten, zoek je misschien goede permanente alternatieven. Gezond leven is makkelijker als je precies kunt bijhouden hoeveel stappen je al hebt gezet. Hierdoor weet je of je nog even op moet staan van je bureaustoel en kan je later op de dag zonder schuldgevoel op de bank ploffen.

Om je stappen bij te houden is een fitnesstracker of smartwatch natuurlijk ideaal. Zelfs zonder smartphone op zak is het met deze apparaten mogelijk om je dagelijkse bewegingen te registreren. Daarnaast zie je bij de meeste fitnesstrackers wat je hartslag is en krijg je, naast je dagelijkse stappen, een algeheel beter beeld van je gezondheid. Is het je echter enkel om je aantal stappen te doen en draag je toch altijd je telefoon bij je? Dan is een stappenteller-app ook voldoende. We hebben voor jou de beste Android-apps op een rijtje gezet.

1. Stappenteller – Pedometer & Calorieteller

Deze stappenteller presenteert je aantal stappen op een vloeiende manier. Geen simpel getal of een datagrafiek, maar een bol die zich vult met vloeistof. Op het hoofdscherm zie je ook direct de afstand, het aantal calorieën en de tijd die je hebt gelopen. Daarnaast worden je stappen in een grafiek gezet, waarbij de app vertelt wat je dagelijkse gemiddelde is. Met deze app geniet je niet alleen van je gezondheid, maar ook nog van een soepel en speels design.

De speelsheid komt ook terug in de badges. Dit motiveert je wellicht om net die extra stappen te zetten, omdat je die ene badge met bijvoorbeeld 15000 stappen op een dag wil verdienen. Hiermee is voldoende stappen op een dag zetten niet een saai eindeloos proces, maar heb je daadwerkelijk iets om voor te kunnen strijden. Je aantal stappen zijn bovendien als widget op je scherm te plaatsen, zodat je de app niet eens hoeft te openen en gewoon meteen kan beginnen met lopen.

→ Download Stappenteller in Google Play

2. Pacer: Pedometer & Gewichtsverlies Coach

Heb je liever een minimalistische app zonder al te veel poespas? Check dan Pacer, een stappenteller-app met precies genoeg functies. De app draait namelijk compleet om het zien van je stappen. Je stelt zelf je doel in en de app houdt bij hoe ver je bent. Met Pacer vertrouw je op jezelf hoever je wilt lopen en hoef je geen nieuwe badges te halen. Door naar rechts te swipen zie je onder andere je verbande calorieën gekoppeld aan je aantal stappen. In dit scherm krijg je ook de mogelijkheid om in plaats van te wandelen het tempo op te schroeven naar bijvoorbeeld joggen, rennen of sprinten.

Swipe je naar links, dan start je een workout waarbij je locatie via gps nauw wordt bijgehouden. Deze gratis versie is voldoende voor het bijhouden van je stappen en dus alles wat je nodig hebt als je een pure stappensteller zoekt. Tegen extra betaling krijg je meer coaching en data over je voortgang en kan je het lopen nog professioneler aanpakken. De app kan ook nog aan Google Fit gekoppeld worden.

→ Download Pacer in Google Play

3. Fitbit

Fitbit is wellicht de bekendste naam in dit rijtje. Het bedrijf ken je mogelijk van de verschillende fitnesstrackers, maar met deze app heb je geen armband nodig om je stappen te tellen. Voeg je een nieuw apparaat toe aan de app, dan kun je ook voor je smartphone kiezen en hoef je niet een hele dag je sporthorloge te dragen. Deze functie heet MobileTrack.

Waar de eerder apps voornamelijk werken op persoonlijke doelen, probeert Fitbit jou te motiveren door je een connectie aan te laten gaan met je vrienden. De app is dus een stuk socialer. Het voordeel hiervan is dat sociale druk ervoor zorgt dat je daadwerkelijk ook aan je voorjaarsbeloftes houdt en niet na twee weken afhaakt. Zo kun je met je Fitbit-vrienden zogenoemde ‘challenges’ starten, waardoor je gemotiveerd wordt om het nét iets beter te doen dan je vrienden en kennissen. Heb je de smaak te pakken via deze gratis app en van plan om later alsnog te upgraden naar de Fitbit-sporthorloge? Dan hoef je alleen de fitnesstracker te koppelen aan deze app en kan je het stappentellen nog vakkundiger aanpakken.

→ Download Fitbit in Google Play

4. Walkr

Heb je meer motivatie nodig voor je wandelsessies, maar geen zin in de groepsdruk van je vrienden? Dan is stappenteller-app Walkr welllicht een leuke optie. Deze kleurrijke app koppelt een spel aan het aantal stappen wat je zet op een dag. Door veel te lopen verminder je de energie die nodig is om planeten te ontdekken. Deze game speel je dus niet door onderuitgezakt op de bank te zitten en eindeloos te klikken en swipen, maar door daadwerkelijk fysiek te bewegen.

Is tienduizend stappen op een dag in een mooi opgemaakt grafiekje te saai om je te motiveren? Dan helpt het misschien dat je door een half uur langer lopen, kennis mag maken met één van de tientallen planeten of een vriendelijke alien. Daarnaast is het ook nog mogelijk om een eigen planeet te starten. Mocht je je vrienden in deze app toch nog missen, dan heeft Walkr ook nog een sociale functie. Als je jouw data verbindt met die van je vrienden op de app kunnen jullie door samen te wandelen nóg meer energie opbouwen en naar nog verdere zonnestelsels reizen.

→ Download Walkr in Google Play

5. Google Fit

Google Fit is natuurlijk veel meer dan een stappenteller, maar deze eigen app van Google is wel een fijne en verdiend daarom het laatste plekje in deze lijst. Met de app stel je makkelijk in als doel hoeveel minuten je dagelijks wilt bewegen of hoeveel zogenoemde ‘hartpunten’ je wilt scoren. Zo zie je misschien niet precies hoeveel stappen je hebt gezet, maar wel hoelang je bewogen hebt. De app heeft naast het stappentellen ook nog andere interessante features. Het kan op een dag bijhouden of je genoeg water drinkt en ‘s nachts je slaapritme meten. Zo weet je, als je je moe voelt, direct wat de aanleiding is door op deze app te kijken naar je nachtrust.

De app maakt gebruik van verschillende sensoren en weet zo ook wat voor activiteit je aan het doen bent. Ook kun je zelf allerlei interessante info toevoegen, bijvoorbeeld je gewicht of bloeddruk. Tot slot werkt de app uiteraard ook perfect samen met Wear OS, waardoor je ook alles kunt bijhouden via een smartwatch met die software.

→ Download Google Fit in Google Play

