De 7 beste studie-apps voor Android om het schooljaar goed te beginnen

Als je straks met frisse moed weer aan een nieuw schooljaar begint, wil je er het maximale uithalen. Dat betekent: goed studeren, je tijd efficiënt indelen en je niet teveel laten afleiden. Deze studie-apps voor Android helpen je daarbij.

Beste studie-apps voor Android

Het schoolleven kan hectisch zijn. Opdrachten, huiswerk, tentamens en colleges volgen elkaar in rap tempo op. Het is zaak om goed georganiseerd te werk te gaan, maar juist daar schiet het bij veel scholieren en studenten nog wel eens bij in. Binnenkort start toch echt het nieuwe schooljaar weer en daar wil je vast goed op voorbereid zijn.

Herkenbaar? Dan heeft Android Planet een aantal apps die je helpen om orde in de chaos te brengen. Handig wel zo in de maand augustus, waarin het thema back to school centraal staat. Deze apps doen niet je huiswerk voor je. Maar ze helpen je wel om gemotiveerd en geconcentreerd te blijven, zodat je ongestoord kunt studeren en goede resultaten haalt.

1. Productivity Challenge Timer

Snel afgeleid? Een beproefde manier om geconcentreerd aan het werk te blijven, is de pomidoro-methode. Zet een timer op 25 minuten en werk zonder afleiding. Daarna beloon je jezelf met 5 minuutjes rust. Het is een eenvoudig principe en er zijn veel pomidoro-timers beschikbaar in de Play Store.

De leukste is echter Productivity Challenge Timer. Deze in de basis simpele timer zorgt met een stevige dosis humor dat je aan het werk blijft. Naarmate je meer doet, ontgrendel je verschillende achievements die je motiveren door te werken.

→ Download Productivity Challenge Timer in de Play Store (gratis)

2. Forest

Een andere goede manier om een tijdje goed door te studeren, is om je telefoon gewoon helemaal niet op te pakken. Ironisch genoeg kun je daarvoor dan weer een app gebruiken. In Forest plant je een boompje. Hoe langer je jouw smartphone niet gebruikt, hoe groter die boom groeit. Op die manier bouw je aan jouw eigen bos, door je even te focussen op iets anders dan je telefoon.

Dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Kun je toch niet van je smartphone afblijven en open je een andere app, dan zal je boompje verdorren en doodgaan. De virtuele munten die je verdient tijdens het studeren, kun je overigens omzetten in échte bomen; Forest werkt samen met een organisatie die ontbossing tegengaat en bomen plant.

→ Download Forest in de Play Store (gratis)

3. Photomath

Studenten die regelmatig tegen wiskundige problemen aanlopen, kunnen bij Photomath terecht voor de oplossing. Met deze app kun je een foto maken van je tekstboek, whiteboard of aantekeningen. Zodra de formule wordt herkend, lost Photomath die netjes voor je op. Photomath geeft niet alleen het antwoord, maar legt ook stap voor stap uit hoe het daarbij is gekomen. Zo leer je er ook nog iets van.

→ Download Photomath in de Play Store (gratis)

4. Wolfram Alpha

Loop je niet alleen tegen ingewikkelde wiskundige problemen aan, maar worstel je ook met scheikunde? Geschiedenis? Natuurkunde, werktuigbouwkunde, astronomie, statistiek, economie, gezondheidszorg of andere wetenschappen?

Grote kans dat de supercomputer van Wolfram Alpha je het antwoord kan geven. De intelligente zoekmachine is een onmisbare bron van kennis voor een enorm breed aanbod aan wetenschappen. Deze officiële, betaalde, app brengt het overzichtelijk op het kleine scherm van je Android-toestel.

→ Download Wolfram Alpha in de Play Store (3,19 euro)

5. Office Lens

De app Office Lens is ideaal als je tijdens het studeren stapels aantekeningen maakt. Of als je een docent hebt die in onnavolgbaar tempo het hele bord volschrijft en het veel te snel weer uitveegt.

Deze app is gemaakt om handgeschreven aantekeningen te digitaliseren. Maak er snel een foto van, en het verschijnt vanzelf als een kaarsrechte, goed leesbare en doorzoekbare pdf op je scherm.

→ Download Office Lens in de Play Store (gratis)

6. Mindly

Het leren van een nieuw onderwerp kan een overweldigende bezigheid zijn. Een goede manier om ervoor te zorgen dat je door de bomen het bos blijft zien, is door je gedachten te ordenen in een mindmap. Dat kun je op papier doen, maar de app Mindly maakt het makkelijker voor je.

De interface is handig ingericht, waardoor je op een klein scherm een onderwerp kunt uitdiepen in uitgebreide mindmaps. Je kunt aan de verschillende nodes afbeeldingen of linkjes toevoegen en een mindmap exporteren als pdf of tekstbestand.

De gratis variant van Mindly is prima te gebruiken. Wil je heel grote mindmaps maken of gebruikmaken van specifieke mogelijkheden om te exporteren, dan kun je een premium account aanschaffen voor 5,99 euro.

→ Download Mindly in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)

7. Todoist

Een drukke student of scholier kan niet zonder een to do-lijst. Todoist is al jaren één van de meest gebruikte apps voor het bijhouden en plannen van al je taken. Het is eenvoudig in gebruik, maar toch enorm uitgebreid. Met Todoist krijg je elke dag een overzicht van je taken. Door de dag heen voeg je nieuwe taken toe en vink je afgeronde zaken af. Todoist visualiseert je voortgang en motiveert je met streaks en karmapunten om zaken af te ronden.

Todoist is gratis te gebruiken, integreert met veel andere bekende diensten zoals Google Agenda of Dropbox en werkt op veel verschillende apparaten. Zo kun je jouw schema zowel op de telefoon als computer bekijken en bijhouden. De gratis variant biedt meer dan genoeg opties, maar voor de veeleisende gebruiker is een premium-account van een paar euro per maand een optie.

→ Download Todoist in de Play Store (gratis)

Ook handig bij de studie: Googles apps

Google biedt zelf ook een aantal uitstekende apps om je studie gemakkelijker te maken. Ze zijn in veel gevallen iets minder uitgebreid dan bovenstaande opties, maar staan waarschijnlijk al standaard op je Android-smartphone geïnstalleerd en zijn erg fijn in gebruik.

Zo is Google Keep ideaal voor het maken van snelle notities en het bijhouden van eenvoudige lijstjes. Google Tasks geeft je een goed overzicht van wat je moet doen. Beide apps slaan hun gegevens op in de cloud, zijn ook op je laptop te gebruiken en werken goed samen met andere Google-diensten zoals Agenda en Gmail.

